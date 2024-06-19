Я разделяю мир украинцев и мир хохлов — комбат 3-й ОШБр
Фото: Дмитрий Кухарчук/facebook
Я не делю отдельно миры военных и гражданских. Я разделяю мир украинцев и мир хохлов. И, к большому сожалению, хохлов сегодня гораздо больше. Хохол в Днепре согласится на то, чтобы отдать Донецкую и Луганскую область. Хохол в Киеве согласится на то, чтобы отдать левобережную Украину. А хохол во Львове согласится на то, чтобы отдать Украину по Збручу. Это отличие хохла.
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- Категории: Общество, Сказано, Украина; Теги: 3-я ОШБр, война;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 11:15;
Корреспондент Дмитрий Кухарчук, комбат 3-й ОШБр в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не делю отдельно миры военных и гражданских. Я разделяю мир украинцев и мир хохлов. И, к большому сожалению, хохлов…".