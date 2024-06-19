Я разделяю мир украинцев и мир хохлов — комбат 3-й ОШБр

Я не делю отдельно миры военных и гражданских. Я разделяю мир украинцев и мир хохлов. И, к большому сожалению, хохлов сегодня гораздо больше. Хохол в Днепре согласится на то, чтобы отдать Донецкую и Луганскую область. Хохол в Киеве согласится на то, чтобы отдать левобережную Украину. А хохол во Львове согласится на то, чтобы отдать Украину по Збручу. Это отличие хохла.