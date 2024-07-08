Це геноцид – Єрмак про удар по Охматдиту в Києві

Ранок. Година пік. Російські терористи масовано атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ… Вони били по містах, там, де було багато людей. Вонм вдарили по дитячій лікарні. Там діти. Це терор, який має бачити світ і реагувати на нього. Це геноцид.