Це геноцид – Єрмак про удар по Охматдиту в Києві
Ранок. Година пік. Російські терористи масовано атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ… Вони били по містах, там, де було багато людей. Вонм вдарили по дитячій лікарні. Там діти. Це терор, який має бачити світ і реагувати на нього. Це геноцид.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: ермак, киев, охматдет, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 11:37;
Кореспондент Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранок. Година пік. Російські терористи масовано атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ… Вони били по містах, там, де було…".