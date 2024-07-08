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Це геноцид – Єрмак про удар по Охматдиту в Києві

Події 11:37   08.07.2024
Андрій Єрмак
керівник Офісу президента України
Це геноцид – Єрмак про удар по Охматдиту в Києві

Ранок. Година пік. Російські терористи масовано атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ… Вони били по містах, там, де було багато людей. Вонм вдарили по дитячій лікарні. Там діти. Це терор, який має бачити світ і реагувати на нього. Це геноцид.

Автор: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранок. Година пік. Російські терористи масовано атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ… Вони били по містах, там, де було…".