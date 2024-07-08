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Это геноцид — Ермак об ударе по Охматдету в Киеве

Мир 11:37   08.07.2024
Андрей Ермак
глава Офиса президента Украины
Это геноцид — Ермак об ударе по Охматдету в Киеве Фото: ОП

Утро. Час пик. Российские террористы массированно атаковали ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск… Они били по городам, где было много людей. Они ударили по детской больнице. Там дети. Это террор, который должен видеть мир и реагировать на него. Это геноцид.

Автор: Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро. Час пик. Российские террористы массированно атаковали ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск… Они били по городам, где было много…".