Это геноцид — Ермак об ударе по Охматдету в Киеве

Утро. Час пик. Российские террористы массированно атаковали ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск… Они били по городам, где было много людей. Они ударили по детской больнице. Там дети. Это террор, который должен видеть мир и реагировать на него. Это геноцид.