Это геноцид — Ермак об ударе по Охматдету в Киеве
Фото: ОП
Утро. Час пик. Российские террористы массированно атаковали ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск… Они били по городам, где было много людей. Они ударили по детской больнице. Там дети. Это террор, который должен видеть мир и реагировать на него. Это геноцид.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: ермак, киев, охматдет, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:37;
Корреспондент Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро. Час пик. Российские террористы массированно атаковали ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск… Они били по городам, где было много…".