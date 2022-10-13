Больницы Харькова имеют 11,5 тыс. доз вакцины «Pfizer» для прививок от ковида
Медицинские учреждения Харькова получили вакцины, разработанные специально для штамма Омикрон.
Учреждения здравоохранения Харькова в достаточном количестве снабжены вакциной от COVID-19, сообщили в Департаменте здравоохранения.
Сейчас медучреждения получили 3 тыс. доз вакцины «Pfizer», предназначенной для введения первых, вторых и бустерных доз.
И более 8,5 тыс. – для проведения прививок бустерной дозой (вакцина разработана специально для штамма «Омикрон»).
В департаменте напомнили, что в военное время риск развития и распространения инфекционных заболеваний растет. Люди с неинфекционными заболеваниями имеют больший риск тяжелого течения заболевания. Поэтому харьковчан призывают не забывать о вакцинации от коронавируса.
Чтобы привиться, необходимо обратиться в ближайшую городскую поликлинику.
Читайте также: Харьковчан предупреждают о новой волне COVID-19Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: covid-19, больница, вакцина, кодид, поликлиника, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 17:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больницы Харькова имеют 11,5 тыс. доз вакцины «Pfizer» для прививок от ковида".