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Больницы Харькова имеют 11,5 тыс. доз вакцины «Pfizer» для прививок от ковида

Общество 17:00   13.10.2022
Оксана Якушко
Больницы Харькова имеют 11,5 тыс. доз вакцины «Pfizer» для прививок от ковида

Медицинские учреждения Харькова получили вакцины, разработанные специально для штамма Омикрон.

Учреждения здравоохранения Харькова в достаточном количестве снабжены вакциной от COVID-19, сообщили в Департаменте здравоохранения.

Сейчас медучреждения получили 3 тыс. доз вакцины «Pfizer», предназначенной для введения первых, вторых и бустерных доз.

И более 8,5 тыс. – для проведения прививок бустерной дозой (вакцина разработана специально для штамма «Омикрон»).

В департаменте напомнили, что в военное время риск развития и распространения инфекционных заболеваний растет. Люди с неинфекционными заболеваниями имеют больший риск тяжелого течения заболевания. Поэтому харьковчан призывают не забывать о вакцинации от коронавируса.

Чтобы привиться, необходимо обратиться в ближайшую городскую поликлинику.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больницы Харькова имеют 11,5 тыс. доз вакцины «Pfizer» для прививок от ковида".