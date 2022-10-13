Лікарні Харкова мають 11,5 тис. доз вакцини «Pfizer» для щеплень від ковіду

Медичні заклади Харкова отримали вакцини, розроблені спеціально для штаму Омікрон.

Установи охорони здоров’я Харкова у достатній кількості мають вакцину від COVID-19, повідомили у Департаменті охорони здоров’я.

Наразі медустанови отримали 3 тис. доз вакцини «Pfizer», призначеної для введення перших, других та бустерних доз.

І понад 8,5 тис. – для щеплень бустерною дозою (вакцина розроблена спеціально для штаму «Омікрон»).

У департаменті нагадали, що у воєнний час ризик розвитку та поширення інфекційних захворювань зростає. Люди з неінфекційними захворюваннями мають більший ризик тяжкого перебігу захворювання. Тому харків’ян закликають не забувати про вакцинацію від коронавірусу.

Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до найближчої міської поліклініки.