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Лікарні Харкова мають 11,5 тис. доз вакцини «Pfizer» для щеплень від ковіду

Суспільство 17:00   13.10.2022
Оксана Якушко
Лікарні Харкова мають 11,5 тис. доз вакцини «Pfizer» для щеплень від ковіду

Медичні заклади Харкова отримали вакцини, розроблені спеціально для штаму Омікрон.

Установи охорони здоров’я Харкова у достатній кількості мають вакцину від COVID-19, повідомили у Департаменті охорони здоров’я.

Наразі медустанови отримали 3 тис. доз вакцини «Pfizer», призначеної для введення перших, других та бустерних доз.

І понад 8,5 тис. – для щеплень бустерною дозою (вакцина розроблена спеціально для штаму «Омікрон»).

У департаменті нагадали, що у воєнний час ризик розвитку та поширення інфекційних захворювань зростає. Люди з неінфекційними захворюваннями мають більший ризик тяжкого перебігу захворювання. Тому харків’ян закликають не забувати про вакцинацію від коронавірусу.

Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до найближчої міської поліклініки.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 17:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лікарні Харкова мають 11,5 тис. доз вакцини «Pfizer» для щеплень від ковіду".