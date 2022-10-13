Лікарні Харкова мають 11,5 тис. доз вакцини «Pfizer» для щеплень від ковіду
Медичні заклади Харкова отримали вакцини, розроблені спеціально для штаму Омікрон.
Установи охорони здоров’я Харкова у достатній кількості мають вакцину від COVID-19, повідомили у Департаменті охорони здоров’я.
Наразі медустанови отримали 3 тис. доз вакцини «Pfizer», призначеної для введення перших, других та бустерних доз.
І понад 8,5 тис. – для щеплень бустерною дозою (вакцина розроблена спеціально для штаму «Омікрон»).
У департаменті нагадали, що у воєнний час ризик розвитку та поширення інфекційних захворювань зростає. Люди з неінфекційними захворюваннями мають більший ризик тяжкого перебігу захворювання. Тому харків’ян закликають не забувати про вакцинацію від коронавірусу.
Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до найближчої міської поліклініки.
Читайте також: Харків’ян попереджають про нову хвилю COVID-19Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: covid-19, больница, вакцина, кодид, поликлиника, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 17:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лікарні Харкова мають 11,5 тис. доз вакцини «Pfizer» для щеплень від ковіду".