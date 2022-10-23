Сегодня 23 октября: какой праздник
23 октября – по церковному календарю память мучеников – брата и сестры Евлампия и Евлампии. В мире отмечают День сотворения Земли.
Праздники и памятные даты 23 октября
Памятные и праздничные даты в Украине в этот день не отмечают.
ООН провозгласила 23 октября Днем сотворения Земли. Также это — День осведомленности о синдроме Кабуки, Международный день снежного барса и День организатора ток-шоу.
Церковный праздник 23 октября
23 октября – память мучеников Евлампия и Евлампии. Это брат и сестра родом из Никомидии. Они жили в IV веке. Евлампий выступил против царя во время гонений на христиан. Его судили и пытались убедить отречься от Хреста. Однако Евлампий не сделал этого. Его мучили, но Бог сохранил его тело здоровым.
Евлампия узнала о страданиях брата и пришла к нему на суд. Она провозгласила, что тоже христианка. Ее тоже мучили, но безуспешно. Тогда брата с сестрой попытались сварить в котле и сжечь в печи. Однако это не причинило им вреда. Тогда Евлампию отрубили голову, а его сестра умерла от горя.
Народные приметы
Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.
Слякоть и грязь 23 октября – снег выпадет нескоро.
Пожелтевшие листья на иве – зима будет ранней.
Что не рекомендуется делать
Неблагоприятный день, чтобы играть свадьбу.
В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и аварий.Категории: Общество, Украина; Теги: праздник, церковный праздник; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня 23 октября: какой праздник".