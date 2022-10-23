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Сегодня 23 октября: какой праздник

Общество 06:00   23.10.2022
Оксана Горун
Сегодня 23 октября: какой праздник

23 октября – по церковному календарю память мучеников – брата и сестры Евлампия и Евлампии. В мире отмечают День сотворения Земли.

Праздники и памятные даты 23 октября

Памятные и праздничные даты в Украине в этот день не отмечают.

ООН провозгласила 23 октября Днем сотворения Земли. Также это — День осведомленности о синдроме Кабуки, Международный день снежного барса и День организатора ток-шоу.

Церковный праздник 23 октября

23 октября – память мучеников Евлампия и Евлампии. Это брат и сестра родом из Никомидии. Они жили в IV веке. Евлампий выступил против царя во время гонений на христиан. Его судили и пытались убедить отречься от Хреста. Однако Евлампий не сделал этого. Его мучили, но Бог сохранил его тело здоровым.

Евлампия узнала о страданиях брата и пришла к нему на суд. Она провозгласила, что тоже христианка. Ее тоже мучили, но безуспешно. Тогда брата с сестрой попытались сварить в котле и сжечь в печи. Однако это не причинило им вреда. Тогда Евлампию отрубили голову, а его сестра умерла от горя.

Народные приметы

Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Слякоть и грязь 23 октября – снег выпадет нескоро.

Пожелтевшие листья на иве – зима будет ранней.

Что не рекомендуется делать

Неблагоприятный день, чтобы играть свадьбу.

В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и аварий.

Категории: Общество, Украина; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня 23 октября: какой праздник".