Сьогодні 23 жовтня: яке свято

23 жовтня – за церковним календарем пам’ять мучеників – брата та сестри Євлампія та Євлампії. У світі відзначають День створення Землі.

Свята та пам’ятні дати 23 жовтня

Пам’ятні та святкові дати в Україні цього дня не відзначають.

ООН проголосила 23 жовтня днем ​​створення Землі. Також це – День поінформованості про синдром Кабукі, Міжнародний день снігового барса та День організатора ток-шоу.

Церковне свято 23 жовтня

23 жовтня – пам’ять мучеників Євлампія та Євлампії. Це брат і сестра родом із Нікомідії. Вони жили у IV столітті. Євлампій виступив проти царя під час гонінь на християн. Його судили і намагалися переконати зректися Хреста. Однак Євлампій цього не зробив. Його мучили, але Бог зберіг його тіло здоровим.

Євлампія дізналася про страждання брата та прийшла до нього на суд. Вона проголосила, що теж християнка. Її теж мучили, але безуспішно. Тоді брата з сестрою спробували зварити у казані та спалити у печі. Однак це не завдало їм шкоди. Тоді Євлампію відрубали голову, а сестра його померла від горя.

Народні прикмети

Якщо у цей день мороз не вдарив, то зима не настане у найближчі чотири тижні.

Сльота та бруд 23 жовтня – сніг випаде нескоро.

Пожовкле листя на вербі – зима буде ранньою.

Що не рекомендується робити

Несприятливий день, щоб грати весілля.

У цей день підвищено ризик харчових отруєнь, побутових травм та аварій.