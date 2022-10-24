Сегодня 24 октября: какой праздник и день в истории

24 октября – по церковному календарю память Апостола Филиппа, одного из семи дьяконов. В мире отмечают День создания ООН. А для Харькова эта дата трагическая – 24 октября 1941 года началась немецкая оккупация города.

Праздники и памятные даты 24 октября

Памятные и праздничные даты в Украине в этот день не отмечают.

В мире это – Международный день ООН (Организация объединенных наций была торжественно открыта в этот день в 1945 году).

Также 24 октября – это Всемирный день информации о развитии, Всемирный день борьбы с полиомиелитом и Международный день действий в защиту климата.

24 октября в истории

24 октября 1941 года началась немецкая оккупация Харькова в ходе Второй мировой войны. В тот момент движение немецкой армии по территории Украины было стремительным и происходило по всему фронту. Только за неделю с небольшим до захвата Харькова — 16 октября — немцы с румынами захватили Одессу. Киев же был взят 19 сентября.

В Харькове во время оккупации распоряжались органы военного управления, ведь город был неподалеку от линии фронта. Городскую комендатуру возглавил генерал Эрвин Фиров. Ужасы для харьковчан начались с первых дней оккупации. На центральной площади Харькова начались публичные повешения тех, кого захватчики объявляли (часто без реальных доказательств) участниками «советского движения сопротивления». Вешали приговоренных на балконе здания областного комитета партии. Но повешениями дело не обошлось. С января 1942 года в Харькове «работала» очередная «адская техническая новинка» – так называемая «душегубка». Специальный автомобиль с герметичным кузовом разъезжал по улицам Харькова, в него забрасывали до 50 человек за раз и убивали угарным газом.

Отдельная трагическая история оккупации Харькова, конечно, связана с уничтожением еврейского населения города. 14 декабря 1941 года вышел приказ, согласно которому всем харьковским евреям нужно было в двухдневный срок переселиться в бараки в районе ХТЗ. 26 декабря немцы объявили там запись якобы желающих поехать в Полтаву, Ромны и Кременчуг, при этом не разрешалось брать с собой личные вещи. На следующий день к баракам подъехали закрытые автомашины. Люди отказывались в них садиться, но их забросили силой, вывезли в Дробицкий Яр и расстреляли. Расстрелы в Дробицком Яре продолжались в течение всей оккупации Харькова. Убиты там были не только представители еврейского народа.

Оккупация Харькова продолжалась с перерывами до 23 августа 1943 — дня изгнания нацистов из города.

24 октября – так называемый «черный день» советской космонавтики. В этот день дважды случались значительные катастрофы. Так, в 1960 году на стартовой площадке космодрома «Байконур» за полчаса до первого пуска взорвалась ракета Р-16 конструктора Михаила Янгеля. По разным данным, тогда погибли от 74 до 126 человек. Эта катастрофа считается самой крупной в истории ракетной техники. А через 3 года в этот же день 1963 года на том же «Байконуре» взорвалась ракета МБР Р-9А конструктора Королева. Погибли 8 человек.

Церковный праздник 24 октября

24 октября – день памяти святого апостола от 70-ти Филиппа, одного из семи дьяконов. Будущий Апостол Филипп родился в Кесарии Палестинской. Был женат и имел четырех дочерей, у которых был дар пророчества. За благочестивую жизнь вместе с другими святыми апостолами от семидесяти – св. первомучеником Стефаном, св. Прохором, св. Никанором, св. Тимоном, св. Парменом, а также Николаем был избран двенадцатью апостолами в Иерусалиме для дьяконского служения.

Проповедовал в Самарии, Кесарии. Впоследствии вернулся в Иерусалим, где был поставлен святыми апостолами на епископа Трал Лидийских в Малой Азии. Святой Филипп умер в глубокой старости. Его череп хранился в Константинополе. Однако после захвата города крестоносцами в 1204 году святыню перенесли на Кипр.

Народные приметы

Снег выпал на землю и не тает – к ранней и теплой весне и урожайному году.

Утром пошел снег – зима будет суровой.

Засохшие листья опали — жди снегопада.

Домашняя птица голову под крыло прячет – жди похолодания.

Что нельзя делать 24 октября

На Филиппа нельзя лениться.

Нельзя брать взаймы.

Нельзя стирать одежду.