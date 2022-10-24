Сьогодні 24 жовтня: яке свято та день в історії

24 жовтня – за церковним календарем пам’ять Апостола Пилипа, одного із семи дияконів. У світі відзначають День створення ООН. А для Харкова ця дата трагічна – 24 жовтня 1941 року розпочалася німецька окупація міста.

Свята та пам’ятні дати 24 жовтня

Пам’ятні та святкові дати в Україні цього дня не відзначають.

У світі це – Міжнародний день ООН (Організація об’єднаних націй була урочисто відкрита цього дня 1945 року).

Також 24 жовтня – це Всесвітній день інформації про розвиток, Всесвітній день боротьби з поліомієлітом та Міжнародний день дій на захист клімату.

24 жовтня в історії

24 жовтня 1941 року розпочалася німецька окупація Харкова під час Другої світової війни. На той час рух німецької армії територією України був стрімким і відбувався по всьому фронту. Лише за тиждень із невеликим до захоплення Харкова – 16 жовтня – німці з румунами захопили Одесу. Київ же було взято 19 вересня.

У Харкові під час окупації розпоряджалися органи військового управління, адже місто було неподалік лінії фронту. Міську комендатуру очолив генерал Ервін Фіров. Жахи для харків’ян розпочалися з перших днів окупації. На центральній площі Харкова розпочалися публічні повішення тих, кого загарбники оголошували (часто без реальних доказів) учасниками радянського руху опору. Вішали засуджених на балконі будівлі обласного комітету партії. Але повішеннями справа не обійшлася. З січня 1942 року в Харкові “працювала” чергова “пекельна технічна новинка” – так звана “душогубка”. Спеціальний автомобіль із герметичним кузовом роз’їжджав вулицями Харкова, до нього закидали до 50 осіб за раз і вбивали чадним газом.

Окрема трагічна історія окупації Харкова, звісно, ​​пов’язана зі знищенням єврейського населення міста. 14 грудня 1941 року вийшов наказ, згідно з яким усім харківським євреям потрібно було у дводенний термін переселитися до бараків у районі ХТЗ. 26 грудня німці оголосили там запис нібито охочих поїхати до Полтави, Ромен і Кременчука, при цьому не дозволялося брати з собою особисті речі. Наступного дня до бараків під’їхали зачинені автомашини. Люди відмовлялися в них сідати, але їх закинули силою, вивезли до Дробицького Яру та розстріляли. Розстріли у Дробицькому Яру тривали протягом усієї окупації Харкова. Вбиті там були не лише представники єврейського народу.

Окупація Харкова тривала з перервами до 23 серпня 1943 року – дня вигнання нацистів із міста.

24 жовтня – так званий “чорний день” радянської космонавтики. Цього дня двічі траплялися значні катастрофи. Так, 1960 року на стартовому майданчику космодрому “Байконур” за півгодини до першого пуску вибухнула ракета Р-16 конструктора Михайла Янгеля. За різними даними, тоді загинули від 74 до 126 людей. Ця катастрофа вважається найбільшою в історії ракетної техніки. А через 3 роки в цей же день 1963-го на тому ж “Байконурі” вибухнула ракета МБР Р-9А конструктора Корольова. Загинули 8 людей.

Церковне свято 24 жовтня

24 жовтня – день пам’яті святого апостола від 70-ти Пилипа, одного із семи дияконів. Майбутній Апостол Пилип народився в Кесарії Палестинській. Був одружений і мав чотирьох дочок, які мали дар пророцтва. За благочестиве життя разом із іншими святими апостолами від сімдесяти – св. першомучеником Стефаном, св. Прохором, св. Никанором, св. Тимоном, св. Парменом, а також Миколою був обраний дванадцятьма апостолами в Єрусалимі для дияконського служіння.

Проповідував у Самарії, Кесарії. Згодом повернувся до Єрусалиму, де був поставлений святими апостолами на єпископа Трал Лідійських у Малій Азії. Святий Пилип помер у глибокій старості. Його череп зберігався в Константинополі. Проте після захоплення міста хрестоносцями 1204 року святиню перенесли на Кіпр.

Народні прикмети

Сніг випав на землю і не тане – до ранньої та теплої весни та врожайного року.

Зранку пішов сніг – зима буде суворою.

Засохле листя опало – чекай снігопаду.

Домашній птах голову під крило ховає – чекай на похолодання.

Що не можна робити 24 жовтня

На Пилипа не можна лінуватися.

Не можна позичати.

Не можна прати одяг.