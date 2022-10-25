Сегодня 25 октября: какой праздник и день в истории

25 октября – по церковному календарю память мучеников Прова, Тараха и Андроника. В Украине – День военного капеллана, а также в этот день 2015 года закрыли авиасообщение между Украиной и РФ.

Праздники и памятные даты 25 октября

В Украине 25 октября – День военного капеллана.

В мире – Всемирный день оперы и Всемирный день макарон.

Под эгидой ООН отмечают Международный день борьбы за мир, День автомобилиста и День панк-культуры.

В ЕС это – Европейский день юстиции.

25 октября в истории

25 октября 1929 года вошло в историю как «черная пятница». В этот день произошло обвальное падение акций на американском фондовом рынке. Первые признаки кризиса появились еще в четверг, 24 октября, а ко вторнику, 29 октября, кризис приобрел катастрофические масштабы. Это падение, которое также называют «крушение Уолл-стрит», стало началом Великой депрессии в США.

25 октября 2015 года Украина официально прекратила авиасообщение с РФ. Предпосылкой закрытия авиасообщения стал введенный Украиной запрет на полеты в страну для тех авиакомпаний РФ, которые совершали рейсы в Крым, нарушая воздушное пространство Украины. В ответ в Москве решили запретить все рейсы из Украины. Тогда Украина «повысила ставки», сообщив, что если РФ не отменит свое решение, то запрет на полеты в Украину будет относиться ко всем российским авиакомпаниям, а не только к тем, которые осуществляли авиарейсы в Крым. Последующие переговоры не были результативными. Авиасообщение окончательно прекратилось в 0:00 в воскресенье, 25 октября. Последний рейс из Киева в Москву вылетел 24 октября в 20:40 из аэропорта Борисполь.

Церковный праздник 25 октября

25 октября – день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они пострадали за Христа в 304 году в Тарсе Киликийском. Тогда верующие отказались принести жертву языческим богам. Святой Тарах заявил, что приносит жертву единому, истинному Богу в чистом сердце. Увидев твердость святых в вере, проконсул повелел истязать их. «Когда мое тело страдает, — сказал идолопоклонникам святой Пров, — тогда моя душа исцеляется и оживляется». Мучеников пытали разными способами, однако не добились от них отказа от веры в Христа. Тогда язычники разрубили тела святых на части. Христиане тайно похоронили останки мучеников.

Народные приметы

Звезды яркие – жди мороза.

Звезды мерцают синими оттенками – до снега.

Перелетные птицы низко к земле летят – зима будет ранняя и суровая.

Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых.

Что нельзя делать 25 октября

Нельзя решать серьезные проблемы, касающиеся карьеры.