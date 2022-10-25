Сегодня 25 октября: какой праздник и день в истории
25 октября – по церковному календарю память мучеников Прова, Тараха и Андроника. В Украине – День военного капеллана, а также в этот день 2015 года закрыли авиасообщение между Украиной и РФ.
Праздники и памятные даты 25 октября
В Украине 25 октября – День военного капеллана.
В мире – Всемирный день оперы и Всемирный день макарон.
Под эгидой ООН отмечают Международный день борьбы за мир, День автомобилиста и День панк-культуры.
В ЕС это – Европейский день юстиции.
25 октября в истории
25 октября 1929 года вошло в историю как «черная пятница». В этот день произошло обвальное падение акций на американском фондовом рынке. Первые признаки кризиса появились еще в четверг, 24 октября, а ко вторнику, 29 октября, кризис приобрел катастрофические масштабы. Это падение, которое также называют «крушение Уолл-стрит», стало началом Великой депрессии в США.
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25 октября 2015 года Украина официально прекратила авиасообщение с РФ. Предпосылкой закрытия авиасообщения стал введенный Украиной запрет на полеты в страну для тех авиакомпаний РФ, которые совершали рейсы в Крым, нарушая воздушное пространство Украины. В ответ в Москве решили запретить все рейсы из Украины. Тогда Украина «повысила ставки», сообщив, что если РФ не отменит свое решение, то запрет на полеты в Украину будет относиться ко всем российским авиакомпаниям, а не только к тем, которые осуществляли авиарейсы в Крым. Последующие переговоры не были результативными. Авиасообщение окончательно прекратилось в 0:00 в воскресенье, 25 октября. Последний рейс из Киева в Москву вылетел 24 октября в 20:40 из аэропорта Борисполь.
Церковный праздник 25 октября
25 октября – день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они пострадали за Христа в 304 году в Тарсе Киликийском. Тогда верующие отказались принести жертву языческим богам. Святой Тарах заявил, что приносит жертву единому, истинному Богу в чистом сердце. Увидев твердость святых в вере, проконсул повелел истязать их. «Когда мое тело страдает, — сказал идолопоклонникам святой Пров, — тогда моя душа исцеляется и оживляется». Мучеников пытали разными способами, однако не добились от них отказа от веры в Христа. Тогда язычники разрубили тела святых на части. Христиане тайно похоронили останки мучеников.
Народные приметы
Звезды яркие – жди мороза.
Звезды мерцают синими оттенками – до снега.
Перелетные птицы низко к земле летят – зима будет ранняя и суровая.
Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых.
Что нельзя делать 25 октября
Нельзя решать серьезные проблемы, касающиеся карьеры.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня 25 октября: какой праздник и день в истории".