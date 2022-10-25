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Сьогодні 25 жовтня: яке свято та день в історії

Суспільство 06:00   25.10.2022
Оксана Горун
Сьогодні 25 жовтня: яке свято та день в історії

25 жовтня – за церковним календарем пам’ять мучеників Прова, Тараха та Андроніка. В Україні – День військового капелана, а також цього дня 2015 року закрили авіасполучення між Україною та РФ.

Свята та пам’ятні дати 25 жовтня

В Україні 25 жовтня – День військового капелана.

У світі – Всесвітній день опери та Всесвітній день макаронів.

Під егідою ООН відзначають Міжнародний день боротьби за мир, День автомобіліста та День панк-культури.

У ЄС це Європейський день юстиції.

25 жовтня в історії

25 жовтня 1929 року увійшло в історію як “чорна п’ятниця” . Цього дня сталося обвальне падіння акцій на американському фондовому ринку. Перші ознаки кризи з’явилися ще в четвер, 24 жовтня, а до вівторка, 29 жовтня, криза набула катастрофічних масштабів. Це падіння, яке також називають “крах Волл-стріт”, стало початком Великої депресії в США.

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    • 25 жовтня 2015 року Україна офіційно припинила авіасполучення з РФ. Передумовою закриття авіасполучення стала запроваджена Україною заборона на польоти в країну для тих авіакомпаній РФ, які здійснювали рейси до Криму, порушуючи повітряний простір України. У відповідь у Москві вирішили заборонити усі рейси з України. Тоді Україна “підвищила ставки”, повідомивши, що якщо РФ не скасує своє рішення, то заборона на польоти в Україну стосуватиметься всіх російських авіакомпаній, а не лише до тих, що здійснювали авіарейси до Криму. Наступні переговори були безрезультативними. Авіасполучення остаточно припинилося о 0:00 у неділю, 25 жовтня. Останній рейс із Києва до Москви вилетів 24 жовтня о 20:40 з аеропорту Бориспіль.

    Церковне свято 25 жовтня

    25 жовтня – день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Вони постраждали за Христа у 304 році у Тарсі Кілікійському. Тоді віруючі відмовилися принести жертву язичницьким богам. Святий Тарах заявив, що приносить жертву єдиному, істинному Богові в чистому серці. Побачивши твердість святих у вірі, проконсул наказав катувати їх. “Коли моє тіло страждає, – сказав ідолопоклонникам святий Пров, – тоді моя душа зцілюється і пожвавлюється”. Мучеників катували різними способами, однак не добилися від них відмови від віри у Христа. Тоді язичники розрубали тіла святих на частини. Християни таємно поховали рештки мучеників.

    Народні прикмети

    Зірки яскраві – чекай на мороз.

    Зірки мерехтять синіми відтінками – до снігу.

    Перелітні птахи низько до землі летять – зима буде рання та сувора.

    Багато ялинових шишок – до гарного врожаю ярих.

    Що не можна робити 25 жовтня

    Не можна вирішувати серйозні проблеми щодо кар’єри.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 06:00;

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