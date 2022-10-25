Сьогодні 25 жовтня: яке свято та день в історії
25 жовтня – за церковним календарем пам’ять мучеників Прова, Тараха та Андроніка. В Україні – День військового капелана, а також цього дня 2015 року закрили авіасполучення між Україною та РФ.
Свята та пам’ятні дати 25 жовтня
В Україні 25 жовтня – День військового капелана.
У світі – Всесвітній день опери та Всесвітній день макаронів.
Під егідою ООН відзначають Міжнародний день боротьби за мир, День автомобіліста та День панк-культури.
У ЄС це Європейський день юстиції.
25 жовтня в історії
25 жовтня 1929 року увійшло в історію як “чорна п’ятниця” . Цього дня сталося обвальне падіння акцій на американському фондовому ринку. Перші ознаки кризи з’явилися ще в четвер, 24 жовтня, а до вівторка, 29 жовтня, криза набула катастрофічних масштабів. Це падіння, яке також називають “крах Волл-стріт”, стало початком Великої депресії в США.
Читайте також: Сьогодні 19 жовтня: яке свято та день в історії
25 жовтня 2015 року Україна офіційно припинила авіасполучення з РФ. Передумовою закриття авіасполучення стала запроваджена Україною заборона на польоти в країну для тих авіакомпаній РФ, які здійснювали рейси до Криму, порушуючи повітряний простір України. У відповідь у Москві вирішили заборонити усі рейси з України. Тоді Україна “підвищила ставки”, повідомивши, що якщо РФ не скасує своє рішення, то заборона на польоти в Україну стосуватиметься всіх російських авіакомпаній, а не лише до тих, що здійснювали авіарейси до Криму. Наступні переговори були безрезультативними. Авіасполучення остаточно припинилося о 0:00 у неділю, 25 жовтня. Останній рейс із Києва до Москви вилетів 24 жовтня о 20:40 з аеропорту Бориспіль.
Церковне свято 25 жовтня
25 жовтня – день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Вони постраждали за Христа у 304 році у Тарсі Кілікійському. Тоді віруючі відмовилися принести жертву язичницьким богам. Святий Тарах заявив, що приносить жертву єдиному, істинному Богові в чистому серці. Побачивши твердість святих у вірі, проконсул наказав катувати їх. “Коли моє тіло страждає, – сказав ідолопоклонникам святий Пров, – тоді моя душа зцілюється і пожвавлюється”. Мучеників катували різними способами, однак не добилися від них відмови від віри у Христа. Тоді язичники розрубали тіла святих на частини. Християни таємно поховали рештки мучеників.
Народні прикмети
Зірки яскраві – чекай на мороз.
Зірки мерехтять синіми відтінками – до снігу.
Перелітні птахи низько до землі летять – зима буде рання та сувора.
Багато ялинових шишок – до гарного врожаю ярих.
Що не можна робити 25 жовтня
Не можна вирішувати серйозні проблеми щодо кар’єри.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Сьогодні 25 жовтня: яке свято та день в історії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні 25 жовтня: яке свято та день в історії".