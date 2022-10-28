Сегодня 28 октября: какой праздник и день в истории

28 октября – по церковному календарю память преподобного Ефимия Нового и преподобномученика Лукиана. В Украине отмечают день бабушек и дедушек. Также в этот день в 1944 году из Украины изгнали нацистских оккупантов.

Праздники и памятные даты 28 октября

28 октября – День изгнания нацистских оккупантов из Украины. Также в нашей стране отмечают День бабушек и дедушек.

В мире 28 октября – Всемирный день дзюдо.

Под эгидой ООН отмечают Международный день анимации, День любителей плюшевых животных и Международный день креольского языка и культуры.

28 октября в истории

28 октября 1944 года – завершилось изгнание нацистских оккупантов из Украины. Последним от немецких захватчиков очистили Закарпатье. 27 октября 1944 был освобожден Ужгород, а непосредственно 28 октября советские войска вышли на окраины города Чоп на границе современной Украины. Следует отметить, что позиционная борьба на этом участке продолжалась еще до 25 ноября. Однако датой изгнания нацистов все же решили считать 28 октября.

Отметим, что в Указе Президента Украины этот день называется День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Однако Институт национальной памяти рекомендовал изменить терминологию на «изгнание нацистских оккупантов». Это обусловлено тем фактом, что после 28 октября 1944 года Украина не стала свободным государством, а сменила нацистских оккупантов на оккупантов советских.

Церковный праздник 28 октября

28 октября — верующие чтят память преподобного Ефимия Нового, Солунского, и преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.

Преподобный Ефимий Новый был уроженцем Анкира в Галатии. Его родители Епифаний и Анна вели добродетельную христианскую жизнь. Когда мальчику было семь лет, его отец умер, и в дальнейшем Ефимий стал опорой матери во всех делах. Он отслужил военную службу, а после нее, по требованию матери, женился. После рождения дочери он тайно покинул дом, чтобы поступить в монастырь. 15 лет преподобный Ефимий трудился на горе Олимп, где научился у старцев монашеским подвигам. А потом переселился на Афон.

По дороге на Святую Гору он послал жене и матери сообщение о том, что стал монахом, и крест, призывая последовать его примеру. На Афоне преподобный принял большую схиму и жил три года в пещере, в безмолвии. По приказу Господа, святой Ефимий в 863 году на горе Перистера, недалеко от Солуни, основал две обители, которыми управлял 14 лет, оставаясь в сане диакона. В одной из них приняли постриг его мать и жена. Умер святой в 889 году. Ефимия называют Новым в отличие от преподобного Ефимия Великого, память которого чтят 20 января.

Преподобномученик Лукиан, пресвитер Антиохийский, родился в сирийском городе Самосате. В 12-летнем возрасте он остался сиротой, раздал имущество нищим и уехал в Эдесу, к исповеднику Макарию, под руководством которого читал Священное Писание. Впоследствии Лукиан стал пресвитером и открыл в Антиохии школу. Также он занимался историей христианства и исправлял текст Священного Писания, перевранный при переписывании. Во время гонений, организованных императором Диоклетианом, Лукиана схватили по доносу язычников и отправили в тюрьму. Там он находился в течение 9 лет. Его мучили и пытали, от чего Лукиан и умер. Тело святого мученика бросили в море, но через 30 дней дельфины вынесли его на берег. Верующие с честью похоронили Лукиана.

Народные приметы

Кошка много воды пьет – к ненастью.

Снег в этот день предсказывает хороший урожай хлеба в следующем году.

Что нельзя делать 28 октября

В комнату с маленьким ребенком нельзя пускать незнакомых и малознакомых людей.

Нельзя ночью смотреть звезды.