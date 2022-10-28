Сьогодні 28 жовтня: яке свято та день в історії

28 жовтня – за церковним календарем пам’ять преподобного Єфимія Нового та преподобномученика Лукіана. В Україні відзначають день бабусь та дідусів. Також цього дня 1944 року з України вигнали нацистських окупантів.

Свята та пам’ятні дати 28 жовтня

28 жовтня – День вигнання нацистських окупантів із України. Також у нашій країні відзначають День бабусь та дідусів.

У світі 28 жовтня – Всесвітній день дзюдо.

Під егідою ООН відзначають Міжнародний день анімації, День любителів плюшевих тварин і Міжнародний день креольської мови та культури.

28 жовтня в історії

28 жовтня 1944 року – завершилося вигнання нацистських окупантів з України. Останнім від німецьких загарбників очистили Закарпаття. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород, а безпосередньо 28 жовтня радянські війська вийшли на околиці міста Чоп на кордоні сучасної України. Слід зазначити, що позиційна боротьба на цій ділянці продовжувалась ще до 25 листопада. Однак датою вигнання нацистів все ж таки вирішили вважати 28 жовтня.

Зазначимо, що в Указі Президента України цей день називається День визволення України від фашистських загарбників. Проте Інститут національної пам’яті рекомендував змінити термінологію на “вигнання нацистських окупантів”. Це зумовлено тим фактом, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільною державою, а змінила нацистських окупантів на радянських окупантів.

Церковне свято 28 жовтня

28 жовтня – віруючі вшановують пам’ять преподобного Єфимія Нового, Солунського, і преподобномученика Лукіана, пресвітера Антіохійського.

Преподобний Єфимій Новий був уродженцем Анкіра в Галатії. Його батьки Епіфаній та Ганна вели доброчесне християнське життя. Коли хлопчикові було сім років, його батько помер, і надалі Єфимій став опорою матері у всіх справах. Він відслужив військову службу, а після неї, на вимогу матері, одружився. Після народження дочки він таємно залишив будинок, щоб вступити до монастиря. 15 років преподобний Єфимій працював на горі Олімп, де навчився у старців чернечим подвигам. А потім переселився на Афон.

Дорогою на Святу Гору він послав дружині та матері повідомлення про те, що став ченцем, і хрест, закликаючи наслідувати його приклад. На Афоні преподобний прийняв велику схиму та жив три роки в печері, в безмовності. За наказом Господа, святий Єфимій у 863 році на горі Перистера, неподалік Солуні, заснував дві обителі, якими керував 14 років, залишаючись у сані диякона. В одній із них прийняли постриг його мати та дружина. Помер святий 889 року. Єфимія називають Новим на відміну преподобного Єфимія Великого, пам’ять якого вшановують 20 січня.

Преподобномученик Лукіан, пресвітер Антіохійський, народився в сирійському місті Самосаті. У 12-річному віці він залишився сиротою, роздав майно жебракам і поїхав до Едеси, до сповідника Макарія, під керівництвом якого читав Святе Письмо. Згодом Лукіан став пресвітером і відкрив в Антіохії школу. Також він займався історією християнства та виправляв текст Святого Письма, спотворений під час переписування. Під час гонінь, організованих імператором Діоклетіаном, Лукіана схопили за доносом язичників і відправили до в’язниці. Там він перебував протягом 9 років. Його мучили та катували, від чого Лукіан і помер. Тіло святого мученика кинули в море, але за 30 днів дельфіни винесли його на берег. Віруючі з честю поховали Лукіана.

Народні прикмети

Кішка багато води п’є – до негоди.

Сніг у цей день передбачає хороший урожай хлібу наступного року.

Що не можна робити 28 жовтня

У кімнату з маленькою дитиною не можна пускати незнайомих та малознайомих людей.

Не можна вночі дивитися на зірки.