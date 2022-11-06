Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории

6 ноября – по церковному календарю память мученика Арефы и с ним 4299 мучеников. В Украине – День работника соцсферы.

Праздники и памятные даты 6 ноября

В Украине ежегодно в первое воскресенье ноября празднуют День работника соцсферы. В этом году это – 6 ноября.

Сегодня под эгидой ООН — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день памяти животных, погибших от рук человека, и День саксофона.

6 ноября в истории

6 ноября 1492 года – считается одной из вероятных дат, когда на Кубе Христофор Колумб впервые столкнулся с курением. Встречаются и другие варианты этой «выдающейся» даты, в частности, 12 октября того же года. Во всяком случае, именно в эти дни Колумб как раз находился на дороге к тому, чтобы войти в строки песни из украинского мультфильма «Остров сокровищ»: «Колумб Америку открыл – великий был моряк, а заодно он научил весь мир курить табак».

Привычку, от которой сейчас не могут избавиться миллионы людей в мире, Колумб перенял у живущих на Кубе аборигенов. Они курили «сигаро» – рулоны скрученных табачных листьев. И эти листья мореплаватель привез с собой в Европу. Интересно, что европейцы, увидев, как матрос команды Колумба выдыхает дым изо рта, для начала заподозрили его в одержимости дьяволом. Этого матроса – Родриго де Хереса даже бросили в тюрьму, где мужчина провел аж семь лет. Спасла его легализация табакокурения в Испании. Когда выпускать дым изо рта стало нормой, бывшего «одержимого» амнистировали и выпустили из тюрьмы.

Церковный праздник 6 ноября

в Украине назначен первый председатель Службы безопасности Украины – службу, которая тогда называлась Служба национальной безопасности, возглавил Евгений Марчук. Он руководил СБУ почти три года – до лета 1994-го. В дальнейшем Марчук занимал различные должности в Правительстве Украины – в том числе был премьер-министром, возглавлял СНБО, был Министром обороны Украины и баллотировался в президенты Украины (и имел реальные шансы победить Леонида Кучму). После начала русско-украинской войны, с мая 2015 года, работал в Трехсторонней контактной группе. Умер Марчук 5 августа 2021 года.

6 ноября чтят память мученика Арефы и с ним 4299 мучеников. Они пострадали за веру в Христа в VI веке. Арефа был правителем города Неграна в Гравии, жители которого были христианами. Аравийский царь, иудей Дунаан, решив уничтожить христианство в стране, издал указ об убийстве всех последователей Христа. Жители Неграна остались верны Богу, тогда Дунаан пришел с большим войском разорить город. У стен Неграна царские глашатаи возвестили, что Дунаан оставит в живых только тех, кто отречется от Христа. Однако никто не вышел. Тогда Дунаан пошел на обман, пообещав, что не заставит христиан переходить в иудейство, а лишь обложит Негран данью. Люди поверили этому заявлению, хотя святой Арефа предупреждал их, что Дунаан лжет.

Жители Неграна открыли ворота армии царя Дунаана. А он приказал разжечь огромный костер и бросить туда всех служителей церкви города – так сожгли 427 человек. Арефу и старейшин отправили в тюрьму. Захватчики отправили по городу своих проповедников, которые убеждали людей отречься от Христа, но жители не соглашались, и за это более четырех тысяч христиан, живших в городе и соседних селениях, в том числе Арефа и старейшины, приняли мученическую смерть.

Народные приметы

Вороны собираются в стаи – к обильному снегопаду.

Костер трещит – к морозу.

Костер мечет искры и не разгорается – к оттепели.

6 ноября считается удачным днем ​​для купли-продажи недвижимости.

Что нельзя делать

Нельзя проявлять гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу.

Нельзя необоснованно рисковать.