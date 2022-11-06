Сьогодні 6 листопада: яке свято та день в історії

6 листопада – за церковним календарем пам’ять мученика Арефи та з ним 4299 мучеників. В Україні – День працівника соцсфери.

Свята та пам’ятні дати 6 листопада

В Україні щорічно першої неділі листопада святкують День працівника соцсфери. Цього року це – 6 листопада.

Сьогодні під егідою ООН – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, Міжнародний день пам’яті тварин, які загинули від рук людини, та День саксофону.

6 листопада в історії

6 листопада 1492 року – вважається однією з можливих дат, коли на Кубі Христофор Колумб вперше зіткнувся з курінням. Зустрічаються й інші варіанти цієї “визначної” дати, зокрема, 12 жовтня того ж року. У всякому разі, саме в ці дні Колумб якраз перебував на дорозі до того, щоб увійти до рядків пісні з українського мультфільму “Острів скарбів”: “Колумб Америку відкрив – великий був моряк, а заразом він навчив увесь світ курити тютюн”.

Звичку, якої зараз не можуть позбутися мільйони людей у ​​світі, Колумб перейняв у аборигенів, що живуть на Кубі. Вони курили “сигаро” – рулони скрученого тютюнового листя. І це листя мореплавець привіз із собою до Європи. Цікаво, що європейці, побачивши, як матрос команди Колумба видихає дим із рота, спочатку запідозрили його в одержимості дияволом. Цього матроса – Родріго де Хереса навіть кинули до в’язниці, де чоловік провів сім років. Врятувала його легалізація тютюнопаління в Іспанії. Коли випускати дим із рота стало нормою, колишнього “одержимого” амністували та випустили з в’язниці.

6 листопада 1991 року

в Україні призначено першого голову Служби безпеки України – службу, яка тоді називалася Служба національної безпеки, очолив Євген Марчук. Він керував СБУ майже три роки – до літа 1994-го. Надалі Марчук обіймав різні посади в Уряді України – у тому числі був прем’єр-міністром, очолював РНБО, був Міністром оборони України та балотувався на посаду президента України (і мав реальні шанси перемогти Леоніда Кучму). Після початку російсько-української війни з травня 2015 року працював у Тристоронній контактній групі. Помер Марчук 5 серпня 2021 року.

Церковне свято 6 листопада

6 листопада вшановують пам’ять мученика Арефи і з ним 4299 мучеників. Вони постраждали за віру в Христа у VI столітті. Арефа був правителем міста Неграна у Гравії, мешканці якого були християнами. Аравійський цар, юдей Дунаан, вирішивши знищити християнство країни, видав указ про вбивство всіх послідовників Христа. Жителі Неграна залишилися вірними Богові, тоді Дунаан прийшов з великим військом розорити місто. Біля стін Неграна царські глашатаї сповістили, що Дунаан залишить живими тільки тих, хто зречеться Христа. Проте ніхто не вийшов. Тоді Дунаан пішов на обман, пообіцявши, що не змусить християн переходити до юдейства, а лише обкладе Негран даниною. Люди повірили цій заяві, хоча святий Арефа попереджав їх, що Дунаан бреше.

Жителі Неграна відчинили ворота армії царя Дунаана. А він наказав розпалити величезне багаття та кинути туди всіх служителів церкви міста – так спалили 427 людей. Арефу та старійшин відправили до в’язниці. Загарбники відправили містом своїх проповідників, які переконували людей зректися Христа, але жителі не погоджувалися, і за це понад 4000 християн, які жили в місті та сусідніх селищах, у тому числі Арефа та старійшини, прийняли мученицьку смерть.

Народні прикмети

Ворони збираються в зграї – до рясного снігопаду.

Багаття тріщить – до морозу.

Багаття метає іскри і не розгоряється – до відлиги.

6 листопада вважається вдалим днем ​​для купівлі-продажу нерухомості.

Що не можна робити

Не можна виявляти гордість, зарозумілість, гидливість і злість.

Не можна невиправдано ризикувати.