Полиция разыскивает девочку, которая пошла из Чугуева в Боровую, за 100 км

Жительница поселка Боровая Харьковской области Анастасии Прядко 2012 года рождения вышла из города Чугуев около 13-ти часов 24 ноября и пошла пешком в Боровую.

Как сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции, на вид девочке 10 лет, рост 134 см, худощавая, длинные русые волосы. Была одета в голубую шапку и куртку с капюшоном, черные сапоги с красными вставками.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам: 0958254759 (дежурная часть), 0953227592 (ювенальная полиция) или 102.