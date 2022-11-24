Полиция разыскивает девочку, которая пошла из Чугуева в Боровую, за 100 км
Жительница поселка Боровая Харьковской области Анастасии Прядко 2012 года рождения вышла из города Чугуев около 13-ти часов 24 ноября и пошла пешком в Боровую.
Как сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции, на вид девочке 10 лет, рост 134 см, худощавая, длинные русые волосы. Была одета в голубую шапку и куртку с капюшоном, черные сапоги с красными вставками.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам: 0958254759 (дежурная часть), 0953227592 (ювенальная полиция) или 102.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 21:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница поселка Боровая Харьковской области Анастасии Прядко 2012 года рождения вышла из города Чугуев около 13-ти часов 24 ноября и пошла пешком в Боровую. ".