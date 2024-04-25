Тип ракеты, которой РФ ударила по вокзалу в Балаклее, установила прокуратура

Ракетой «Искандер-М» с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе, по предварительным данным, ударили военные РФ по территории железнодорожного вокзала в Балаклее днем 25 апреля, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

«Указанные действия ВС РФ были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения, потому что именно в это время на железнодорожный вокзал прибывала электричка с людьми», — отметили в ведомстве.

Напомним, военные РФ ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее около 16:40, когда там стояла электричка «Харьков-Изюм». Пострадали десять человек (минимум семь из них находились в электричке). Это пять женщин в возрасте 37, 37, 47, 48 и 60 лет и столько же мужчин в возрасте 39, 49, 49, 55 и 62 лет. Были повреждены здание вокзала, электричка, железнодорожные пути. В связи с обстрелом на 25 и 26 апреля несколько электричек отменены и еще несколько — сокращают маршруты.