Тип ракеты, которой РФ ударила по вокзалу в Балаклее, установила прокуратура
Ракетой «Искандер-М» с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе, по предварительным данным, ударили военные РФ по территории железнодорожного вокзала в Балаклее днем 25 апреля, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
«Указанные действия ВС РФ были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения, потому что именно в это время на железнодорожный вокзал прибывала электричка с людьми», — отметили в ведомстве.
Напомним, военные РФ ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее около 16:40, когда там стояла электричка «Харьков-Изюм». Пострадали десять человек (минимум семь из них находились в электричке). Это пять женщин в возрасте 37, 37, 47, 48 и 60 лет и столько же мужчин в возрасте 39, 49, 49, 55 и 62 лет. Были повреждены здание вокзала, электричка, железнодорожные пути. В связи с обстрелом на 25 и 26 апреля несколько электричек отменены и еще несколько — сокращают маршруты.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, вокзал, искандер, прокуратура, ракета, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 21:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетой «Искандер-М», по предварительным данным, ударили военные РФ по территории железнодорожного вокзала в Балаклее".