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Удар пришелся в 15 метрах от поезда: как выглядит вокзал в Балаклее (видео)

Происшествия 19:36   25.04.2024
Елена Нагорная
Удар пришелся в 15 метрах от поезда: как выглядит вокзал в Балаклее (видео)

До десяти возросло количество пострадавших от ракетного удара по территории вокзала в Балаклее во время остановки электрички «Харьков — Изюм» днем 25 апреля, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Стало известно, что также ранены две женщины 37, 48 лет и 55-летний мужчина.

«Фактически от этого удара на расстоянии 15 метров стоял поезд с людьми… Там частично разрушено помещение. И вокзала, и технические сооружения. Разрушены пути. Все обстоятельства пока еще устанавливаются. На месте работают все наши подразделения ГСЧС и Нацполиции. По типу ракет — предварительно или Искандер, или другой тип. Впоследствии будем сообщать», — рассказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Последствия ракетного удара показала городская военная администрация.

В «Укрзалізниці» также сообщили, что трое их сотрудников пострадали в результате атаки оккупантами Харьковщины.

Сегодня железнодорожная инфраструктура Украины стала объектом массовых вражеских ударов. В Донецкой области в результате обстрела погибли трое электромехаников, еще четверо работников получили осколочные ранения и контузии — их госпитализировали. В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру, обошлось без жертв.

Напомним, военные РФ в 16:20 ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, семь пострадавших находились в вагонах электрички «Харьков-Изюм». Это три женщины в возрасте 37,47, 60 лет и четверо мужчин в возрасте 39, 49, 49 и 62 лет. Все госпитализированы со взрывными травмами различной степени тяжести. В связи с обстрелом на 25 и 26 апреля несколько электричек отменены и еще несколько — сокращают маршруты.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До десяти возросло количество пострадавших от ракетного удара по территории вокзала в Балаклее, сообщает начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов".