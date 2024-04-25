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Удар припав за 15 метрів від поїзда: який вигляд має вокзал у Балаклії (відео)

Події 19:36   25.04.2024
Олена Нагорна
Удар припав за 15 метрів від поїзда: який вигляд має вокзал у Балаклії (відео)

До десяти зросла кількість постраждалих від ракетного удару по території вокзалу в Балаклії під час зупинки електрички “Харків – Ізюм” вдень 25 квітня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Стало відомо, що також поранено двох жінок 37, 48 років і 55-річного чоловіка.

“Фактично від цього удару на відстані 15 метрів стояв потяг з людьми… Там частково зруйноване приміщення. І вокзалу, і технічні споруди. Зруйновані колії. Усі обставини наразі ще встановлюються. На місці працюють всі наші підрозділи ДСНС та Нацполіції. Щодо типу ракет – попередньо або Іскандер, або інший тип. Згодом будемо повідомляти”, – розповів Синєгубов в етері нацмарафону.

Наслідки ракетного удару показала міська військова адміністрація.

В “Укрзалізниці” також повідомили, що троє їхніх співробітників постраждали внаслідок атаки окупантами Харківщини.

Сьогодні залізнична інфраструктура України стала об’єктом масових ворожих ударів. На Донеччині внаслідок обстрілу загинули троє електромеханіків, ще четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії – їх ушпиталили. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, минулося без жертв.

Нагадаємо, військові РФ о 16:20 вдарили по території залізничного вокзалу в Балаклії. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, семеро постраждалих перебували у вагонах електрички «Харків-Ізюм». Це три жінки віком 37,47, 60 років та четверо чоловіків віком 39, 49, 49 та 62 років. Усі ушпиталені з вибуховими травмами різного ступеня тяжкості. У зв’язку з обстрілом на 25 та 26 квітня кілька електричок скасовано та ще кілька – скорочують маршрути.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До десяти зросла кількість постраждалих від ракетного удару по території вокзалу в Балаклії під час зупинки електрички “Харків – Ізюм” вдень 25 квітня".