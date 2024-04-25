Удар по вокзалу в Балаклії: низка електричок скасовується чи скорочує маршрути
Зміни в рух низки електричок внесли через удар військових РФ по території залізничного вокзалу в Балаклії.
Як повідомила журналістам речниця регіональної філії “Південна залізниця” Ірина Гаманенко, 25 квітня зміни стосуються наступних поїздів:
– поїзд 6407 сполученням Харків-Пасажирський-Ізюм доїжджатиме до станції Балаклія.
– поїзд 6433 сполученням Харків-Пасажирський-Савинці обмежений по станції Шебелинка. На ділянці Шебелинка-Савинці скасований.
– поїзд 6431 сполученням Харків-Левада-Ізюм доїжджатиме до зупинки Янківський.
– поїзди 7556, 6428, 7663 скасовані.
26 квітня:
– поїзд 6410 сполученням Савинці-Харків-Пасажирський обмежений по станції Шебелинка та встановлений у сполученні Шебелинка-Харків-Пасажирський.
– поїзд 6408 сполученням Ізюм-Харків-Левада скасований.
Нагадаємо, військові РФ о 16:20 вдарили по території залізничного вокзалу в Балаклії. За даними облуправління Нацполіції, постраждали шестеро людей, у всіх – легкі тілесні ушкодження. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав про сімох постраждалих.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, Балаклія, Савинцы, удар, Харків, шебелинка, электричка, электрички;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 18:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зміни в рух низки електричок внесли через удар військових РФ по території залізничного вокзалу в Балаклії".