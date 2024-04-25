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У Балаклії ворог ударив біля вокзалу: Синєгубов повідомив про сімох поранених

Події 17:17   25.04.2024
Олена Нагорна
У Балаклії ворог ударив біля вокзалу: Синєгубов повідомив про сімох поранених

Семеро людей постраждали внаслідок удару окупантів по Балаклії вдень 25 квітня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

До цього голова ХОВА інформував, що зафіксоване влучання біля залізничного вокзалу. Було відомо про п’ятьох постраждалих – трьох жінок і двох чоловіків.

У Балаклії постраждали шестеро цивільних, у всіх легкі тілесні ушкодження, пише облуправління Нацполіції.

За даними правоохоронців, військові РФ о 16:20 обстріляли інфраструктурний об’єкт. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Про те, що військові РФ завдають ударів по Балаклії – міська військова адміністрація повідомила о 16:47.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 17:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Семеро людей постраждали внаслідок удару окупантів по Балаклії вдень 25 квітня".