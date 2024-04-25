В Балаклее — «прилет» возле вокзала: Синегубов сообщил о семерых пострадавших

Семь человек пострадали в результате удара оккупантов по Балаклее днем 25 апреля, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

До этого глава ХОВА информировал, что зафиксировано попадание возле железнодорожного вокзала. Было известно о пятерых пострадавших — трех женщинах и двоих мужчинах. Детали устанавливаются.

В Балаклее пострадали шесть гражданских, у всех легкие телесные повреждения, пишет облуправление Нацполиции.

По данным правоохранителей, военные РФ в 16:20 обстреляли инфраструктурный объект. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

О том, что военные РФ наносят удары по Балаклее — городская военная администрация сообщила в 16:47.