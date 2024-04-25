В Балаклее — «прилет» возле вокзала: Синегубов сообщил о семерых пострадавших
Семь человек пострадали в результате удара оккупантов по Балаклее днем 25 апреля, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
До этого глава ХОВА информировал, что зафиксировано попадание возле железнодорожного вокзала. Было известно о пятерых пострадавших — трех женщинах и двоих мужчинах. Детали устанавливаются.
В Балаклее пострадали шесть гражданских, у всех легкие телесные повреждения, пишет облуправление Нацполиции.
По данным правоохранителей, военные РФ в 16:20 обстреляли инфраструктурный объект. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
О том, что военные РФ наносят удары по Балаклее — городская военная администрация сообщила в 16:47.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, вокзал, пострадавшие, синегубов, удар;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 17:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь человек пострадали в результате удара оккупантов по Балаклее днем 25 апреля".