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В Балаклее — «прилет» возле вокзала: Синегубов сообщил о семерых пострадавших

Происшествия 17:17   25.04.2024
Елена Нагорная
В Балаклее — «прилет» возле вокзала: Синегубов сообщил о семерых пострадавших

Семь человек пострадали в результате удара оккупантов по Балаклее днем 25 апреля, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

До этого глава ХОВА информировал, что зафиксировано попадание возле железнодорожного вокзала. Было известно о пятерых пострадавших — трех женщинах и двоих мужчинах. Детали устанавливаются.

В Балаклее пострадали шесть гражданских, у всех легкие телесные повреждения, пишет облуправление Нацполиции.

По данным правоохранителей, военные РФ в 16:20 обстреляли инфраструктурный объект. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

О том, что военные РФ наносят удары по Балаклее — городская военная администрация сообщила в 16:47.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 17:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь человек пострадали в результате удара оккупантов по Балаклее днем 25 апреля".