Удар по вокзалу в Балаклее: ряд электричек отменяется или сокращает маршруты

Изменения в движение ряда электричек внесли из-за удара военных РФ по территории железнодорожного вокзала в Балаклее.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь регионального филиала «Южная железная дорога» Ирина Гаманенко, 25 апреля изменения касаются следующих поездов:



— поезд 6407 сообщением Харьков-Пассажирский-Изюм едет до станции Балаклея.

— поезд 6433 сообщением Харьков-Пассажирский-Савинцы ограничен по станции Шебелинка. На участке Шебелинка-Савинцы отменен.

— поезд 6431 сообщением Харьков-Левада-Изюм едет до остановки Янковский.

— поезда 7556, 6428, 7663 отменены.

26 апреля:

— поезд 6410 сообщением Савинцы-Харьков-Пассажирский ограничен по станции Шебелинка и установлен в сообщении Шебелинка-Харьков-Пассажирский.

— поезд 6408 сообщением Изюм-Харьков-Левада отменен.

Напомним, военные РФ в 16:20 ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее. По данным облуправления Нацполиции, пострадали шесть человек, у всех — легкие телесные повреждения. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал о семерых пострадавших.