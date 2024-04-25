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Удар по вокзалу в Балаклее: ряд электричек отменяется или сокращает маршруты

Общество 18:31   25.04.2024
Елена Нагорная
Удар по вокзалу в Балаклее: ряд электричек отменяется или сокращает маршруты

Изменения в движение ряда электричек внесли из-за удара военных РФ по территории железнодорожного вокзала в Балаклее.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь регионального филиала «Южная железная дорога» Ирина Гаманенко, 25 апреля изменения касаются следующих поездов:

— поезд 6407 сообщением Харьков-Пассажирский-Изюм едет до станции Балаклея.
— поезд 6433 сообщением Харьков-Пассажирский-Савинцы ограничен по станции Шебелинка. На участке Шебелинка-Савинцы отменен.
— поезд 6431 сообщением Харьков-Левада-Изюм едет до остановки Янковский.
— поезда 7556, 6428, 7663 отменены.

26 апреля:
— поезд 6410 сообщением Савинцы-Харьков-Пассажирский ограничен по станции Шебелинка и установлен в сообщении Шебелинка-Харьков-Пассажирский.
— поезд 6408 сообщением Изюм-Харьков-Левада отменен.

Напомним, военные РФ в 16:20 ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее. По данным облуправления Нацполиции, пострадали шесть человек, у всех — легкие телесные повреждения. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал о семерых пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 18:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изменения в движение ряда электричек внесли из-за удара военных РФ по территории железнодорожного вокзала в Балаклее.".