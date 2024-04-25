Синєгубов: по Балаклії прилетіла ракета, постраждалі були у вагонах електрички
Фото: пресслужба ХОВА
Усі сім постраждалих у Балаклії перебували у вагонах електрички “Харків-Ізюм”, коли російські військові вдарили ракетою по території залізничного вокзалу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він уточнив, що постраждалі – це три жінки віком 37,47, 60 років та четверо чоловіків віком 39, 49, 49 і 62 років. Усі ушпиталені з вибуховими травмами різного ступеня тяжкості.
Тип ракети та інші деталі обстрілу встановлюються.
Нагадаємо, військові РФ о 16:20 вдарили по території залізничного вокзалу в Балаклії. За даними облуправління Нацполіції, постраждали шестеро людей, у всіх – легкі тілесні ушкодження. У зв’язку з обстрілом на 25 та 26 квітня кілька електричок скасовано та ще кілька – скорочують маршрути.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, вокзал, пострадалі, ракета, сінєгубов, удар, электричка;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 18:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі сім постраждалих у Балаклії перебували у вагонах електрички “Харків-Ізюм”, коли російські військові вдарили ракетою по території залізничного вокзалу".