Синегубов: по Балаклее ударила ракета, пострадавшие были в вагонах электрички
Фото: пресс-служба ХОВА
Все семь пострадавших в Балаклее находились в вагонах электрички «Харьков-Изюм», когда российские военные ударили ракетой по территории железнодорожного вокзала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он уточнил, что пострадавшие — это три женщины в возрасте 37,47, 60 лет и четверо мужчин в возрасте 39, 49, 49 и 62 лет. Все госпитализированы со взрывными травмами различной степени тяжести.
Тип ракеты и другие детали обстрела устанавливаются.
Напомним, военные РФ в 16:20 ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее. По данным облуправления Нацполиции, пострадали шесть человек, у всех — легкие телесные повреждения. В связи с обстрелом на 25 и 26 апреля несколько электричек отменены и еще несколько — сокращают маршруты.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, вокзал, пострадавшие, ракета, синегубов, удар, электричка;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 18:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все семь пострадавших в Балаклее находились в вагонах электрички «Харьков-Изюм», когда российские военные ударили ракетой по территории железнодорожного вокзала".