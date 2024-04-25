Синегубов: по Балаклее ударила ракета, пострадавшие были в вагонах электрички

Все семь пострадавших в Балаклее находились в вагонах электрички «Харьков-Изюм», когда российские военные ударили ракетой по территории железнодорожного вокзала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что пострадавшие — это три женщины в возрасте 37,47, 60 лет и четверо мужчин в возрасте 39, 49, 49 и 62 лет. Все госпитализированы со взрывными травмами различной степени тяжести.

Тип ракеты и другие детали обстрела устанавливаются.

Напомним, военные РФ в 16:20 ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее. По данным облуправления Нацполиции, пострадали шесть человек, у всех — легкие телесные повреждения. В связи с обстрелом на 25 и 26 апреля несколько электричек отменены и еще несколько — сокращают маршруты.