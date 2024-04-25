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Тип ракети, якою РФ вдарила по вокзалу в Балаклії, встановила прокуратура

Події 21:40   25.04.2024
Олена Нагорна
Тип ракети, якою РФ вдарила по вокзалу в Балаклії, встановила прокуратура

Ракетою “Іскандер-М” з осколково-бойовою частиною, яка розірвалася в повітрі, за попередніми даними, вдарили військові РФ по території залізничного вокзалу в Балаклії вдень 25 квітня, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

“Вказані дії ЗС РФ були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми”, – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, військові РФ вдарили по території залізничного вокзалу в Балаклії близько 16:40,  коли там стояла електричка «Харків-Ізюм».  Постраждали десять осіб (щонайменше семеро з них перебували в електричці). Це п’ять жінок віком 37, 37, 47, 48 та 60 років і стільки ж чоловіків у віці 39, 49, 49, 55 та 62 років. Були пошкоджені будівля вокзалу, електричка, залізничні колії. У зв’язку з обстрілом на 25 та 26 квітня кілька електричок скасовано та ще кілька – скорочують маршрути.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 21:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетою “Іскандер-М” з осколково-бойовою частиною, за попередніми даними, вдарили військові РФ по території залізничного вокзалу в Балаклії".