Руйнування внаслідок ракетного удару по Балаклії показала прокуратура (фото)
Наслідки ракетного удару по Балаклії вдень 25 квітня показала Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, ворожа ракета, тип якої встановлюється, влучила в територію залізничного вокзалу близько 16:40. Зазнали поранень десять мирних жителів. Пошкоджені будівля вокзалу, електричка, залізничні колії.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, військові РФ вдарили по території залізничного вокзалу в Балаклії, коли там стояла електричка «Харків-Ізюм». Постраждали десять осіб (щонайменше семеро з них перебували в електричці). Це п’ять жінок віком 37, 37, 47, 48 та 60 років і стільки ж чоловіків у віці 39, 49, 49, 55 та 62 років. Усіх ушпиталено. У зв’язку з обстрілом на 25 та 26 квітня кілька електричок скасовано та ще кілька – скорочують маршрути.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, вокзал, пострадалі, прокуратура, ракета, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 20:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ракетного удару по Балаклії вдень 25 квітня показала Харківська обласна прокуратура".