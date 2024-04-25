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Руйнування внаслідок ракетного удару по Балаклії показала прокуратура (фото)

Події 20:01   25.04.2024
Олена Нагорна
Руйнування внаслідок ракетного удару по Балаклії показала прокуратура (фото)

Наслідки ракетного удару по Балаклії вдень 25 квітня показала Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ворожа ракета, тип якої встановлюється, влучила в територію залізничного вокзалу близько 16:40. Зазнали поранень десять мирних жителів. Пошкоджені будівля вокзалу, електричка, залізничні колії.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, військові РФ вдарили по території залізничного вокзалу в Балаклії, коли там стояла електричка «Харків-Ізюм». Постраждали десять осіб (щонайменше семеро з них перебували в електричці). Це п’ять жінок віком 37, 37, 47, 48 та 60 років і стільки ж чоловіків у віці 39, 49, 49, 55 та 62 років. Усіх ушпиталено. У зв’язку з обстрілом на 25 та 26 квітня кілька електричок скасовано та ще кілька – скорочують маршрути.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 20:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ракетного удару по Балаклії вдень 25 квітня показала Харківська обласна прокуратура".