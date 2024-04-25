Руйнування внаслідок ракетного удару по Балаклії показала прокуратура (фото)

Наслідки ракетного удару по Балаклії вдень 25 квітня показала Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ворожа ракета, тип якої встановлюється, влучила в територію залізничного вокзалу близько 16:40. Зазнали поранень десять мирних жителів. Пошкоджені будівля вокзалу, електричка, залізничні колії.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, військові РФ вдарили по території залізничного вокзалу в Балаклії, коли там стояла електричка «Харків-Ізюм». Постраждали десять осіб (щонайменше семеро з них перебували в електричці). Це п’ять жінок віком 37, 37, 47, 48 та 60 років і стільки ж чоловіків у віці 39, 49, 49, 55 та 62 років. Усіх ушпиталено. У зв’язку з обстрілом на 25 та 26 квітня кілька електричок скасовано та ще кілька – скорочують маршрути.