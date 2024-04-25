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Разрушения вследствие ракетного удара по Балаклее показала прокуратура (фото)

Происшествия 20:01   25.04.2024
Елена Нагорная
Разрушения вследствие ракетного удара по Балаклее показала прокуратура (фото)

Последствия ракетного удара по Балаклее днем 25 апреля показала Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, вражеская ракета, тип которой устанавливается, попала в территорию железнодорожного вокзала около 16:40. Получили ранения десять мирных жителей. Повреждены здание вокзала, электричка, железнодорожные пути.

Начато досудебное расследование по факту нарушения и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, военные РФ ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее, когда там стояла электричка «Харьков-Изюм». Пострадали десять человек (минимум семь из них находились в электричке). Это пять женщин в возрасте 37, 37, 47, 48 и 60 лет и столько же мужчин в возрасте 39, 49, 49, 55 и 62 лет. Все госпитализированы. В связи с обстрелом на 25 и 26 апреля несколько электричек отменены и еще несколько — сокращают маршруты.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 20:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ракетного удара по Балаклее днем 25 апреля показала Харьковская областная прокуратура".