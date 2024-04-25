Разрушения вследствие ракетного удара по Балаклее показала прокуратура (фото)

Последствия ракетного удара по Балаклее днем 25 апреля показала Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, вражеская ракета, тип которой устанавливается, попала в территорию железнодорожного вокзала около 16:40. Получили ранения десять мирных жителей. Повреждены здание вокзала, электричка, железнодорожные пути.

Начато досудебное расследование по факту нарушения и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, военные РФ ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее, когда там стояла электричка «Харьков-Изюм». Пострадали десять человек (минимум семь из них находились в электричке). Это пять женщин в возрасте 37, 37, 47, 48 и 60 лет и столько же мужчин в возрасте 39, 49, 49, 55 и 62 лет. Все госпитализированы. В связи с обстрелом на 25 и 26 апреля несколько электричек отменены и еще несколько — сокращают маршруты.