Разрушения вследствие ракетного удара по Балаклее показала прокуратура (фото)
Последствия ракетного удара по Балаклее днем 25 апреля показала Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, вражеская ракета, тип которой устанавливается, попала в территорию железнодорожного вокзала около 16:40. Получили ранения десять мирных жителей. Повреждены здание вокзала, электричка, железнодорожные пути.
Начато досудебное расследование по факту нарушения и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, военные РФ ударили по территории железнодорожного вокзала в Балаклее, когда там стояла электричка «Харьков-Изюм». Пострадали десять человек (минимум семь из них находились в электричке). Это пять женщин в возрасте 37, 37, 47, 48 и 60 лет и столько же мужчин в возрасте 39, 49, 49, 55 и 62 лет. Все госпитализированы. В связи с обстрелом на 25 и 26 апреля несколько электричек отменены и еще несколько — сокращают маршруты.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, вокзал, пострадавшие, прокуратура, ракета, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ракетного удара по Балаклее днем 25 апреля показала Харьковская областная прокуратура".