Главные новости Харькова 25 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:09
Вечером и ночью россияне били по Харьковщине из РСЗО и сбросили КАБы
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что под ударом РСЗО было село Слобожанское Харьковского района, авиабомбы ночью сбросили на Кругляковку и Глушковку Купянского района. Подробнее.
07:16
Генштаб сообщил про авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины
Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал: авиационные удары получили населенные пункты Веселое, Белый Колодец, Волчанск и Кирилловка Харьковской области.
«На Купянском направлении нашими воинами отражена одна атака в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
07:00
Ночью тревоги объявляли из-за активности вражеской авиации
Ночью в Харькове воздушную тревогу объявляли дважды: с 00:56 по 01:51 и с 04:42 по 04:44. Оба раза Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации.
Уже под утро ракетную опасность объявили в соседних Сумской и Полтавской областях, но на Харьковскую тревога не распространилась. По сообщениям Воздушных сил, цели двигались в сторону Миргорода, Киева и Черкасской области. В последней слышали взрыв, после чего в 06:44 по всем регионам страны дали отбой. Ночного налета «шахедов» не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".