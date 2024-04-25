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Главные новости Харькова 25 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 08:09   25.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 25 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосной

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:09

Вечером и ночью россияне били по Харьковщине из РСЗО и сбросили КАБы

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что под ударом РСЗО было село Слобожанское Харьковского района, авиабомбы ночью сбросили на Кругляковку и Глушковку Купянского района. Подробнее.

07:16

Генштаб сообщил про авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал: авиационные удары получили населенные пункты Веселое, Белый Колодец, Волчанск и Кирилловка Харьковской области.

«На Купянском направлении нашими воинами отражена одна атака в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

07:00

Ночью тревоги объявляли из-за активности вражеской авиации

Ночью в Харькове воздушную тревогу объявляли дважды: с 00:56 по 01:51 и с 04:42 по 04:44. Оба раза Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации.

Уже под утро ракетную опасность объявили в соседних Сумской и Полтавской областях, но на Харьковскую тревога не распространилась. По сообщениям Воздушных сил, цели двигались в сторону Миргорода, Киева и Черкасской области. В последней слышали взрыв, после чего в 06:44 по всем регионам страны дали отбой. Ночного налета «шахедов» не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 08:09;

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