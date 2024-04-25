Активизация войск РФ. ГШ: за сутки — 25 атак на Купянско-Лиманском направлении
Девять вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении — возле села Берестовое Харьковской области и села Стельмаховка Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Еще 16 атак войск РФ отбили на Лиманском направлении — в районах Дружелюбовки Харьковской области, Макеевки и Серебрянского лесничества на Луганщине, а также Тернов и Заречного Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем на Харьковщине были Синьковка, Степовая Новоселовка и Песчаное.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, лиманское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 20:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении — возле села Берестовое Харьковской области и села Стельмаховка Луганской области".