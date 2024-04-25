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Активизация войск РФ. ГШ: за сутки — 25 атак на Купянско-Лиманском направлении

Происшествия 20:22   25.04.2024
Елена Нагорная
Активизация войск РФ. ГШ: за сутки — 25 атак на Купянско-Лиманском направлении

Девять вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении — возле села Берестовое Харьковской области и села Стельмаховка Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Еще 16 атак войск РФ отбили на Лиманском направлении — в районах Дружелюбовки Харьковской области, Макеевки и Серебрянского лесничества на Луганщине, а также Тернов и Заречного Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем на Харьковщине были Синьковка, Степовая Новоселовка и Песчаное.

Читайте также: Генштаб сообщил про авиаудары по четырем населенным пунктам Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 20:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении — возле села Берестовое Харьковской области и села Стельмаховка Луганской области".