Активизация войск РФ. ГШ: за сутки — 25 атак на Купянско-Лиманском направлении

Девять вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении — возле села Берестовое Харьковской области и села Стельмаховка Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Еще 16 атак войск РФ отбили на Лиманском направлении — в районах Дружелюбовки Харьковской области, Макеевки и Серебрянского лесничества на Луганщине, а также Тернов и Заречного Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем на Харьковщине были Синьковка, Степовая Новоселовка и Песчаное.

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