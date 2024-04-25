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Активізація військ РФ – за добу 25 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Події 20:22   25.04.2024
Олена Нагорна
Активізація військ РФ – за добу 25 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Дев’ять ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку – біля села Берестове Харківської області та села Стельмахівка Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ще 16 атак військ РФ відбили на Лиманському напрямку – у районах Дружелюбівки Харківської області, Макіївки та Серебрянського лісництва на Луганщині, а також Тернів та Зарічного Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем на Харківщині були Синьківка, Степова Новоселівка та Піщане.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 20:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку – біля села Берестове Харківської області та села Стельмахівка Луганської області".