Активізація військ РФ – за добу 25 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Дев’ять ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку – біля села Берестове Харківської області та села Стельмахівка Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ще 16 атак військ РФ відбили на Лиманському напрямку – у районах Дружелюбівки Харківської області, Макіївки та Серебрянського лісництва на Луганщині, а також Тернів та Зарічного Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем на Харківщині були Синьківка, Степова Новоселівка та Піщане.