Активізація військ РФ – за добу 25 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку
Дев’ять ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку – біля села Берестове Харківської області та села Стельмахівка Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Ще 16 атак військ РФ відбили на Лиманському напрямку – у районах Дружелюбівки Харківської області, Макіївки та Серебрянського лісництва на Луганщині, а також Тернів та Зарічного Донецької області.
Під артилерійським та мінометним вогнем на Харківщині були Синьківка, Степова Новоселівка та Піщане.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, лиманское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 20:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку – біля села Берестове Харківської області та села Стельмахівка Луганської області".