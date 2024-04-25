Головні новини Харкова 25 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:16

Генштаб повідомив про авіаудари по чотирьох населених пунктах Харківщини

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував: авіаційні удари отримали населені пункти Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ та Кирилівка Харківської області.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

07:00

Вночі тривоги оголошували через активність ворожої авіації

Вночі в Харкові повітряну тривогу оголошували двічі: з 00:56 до 01:51 та з 04:42 до 04:44. Обидва рази Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації.

Уже під ранок ракетну небезпеку оголосили в сусідніх Сумській та Полтавській областях, але на Харківську тривога не поширилася. За повідомленнями Повітряних сил, цілі рухалися в бік Миргорода, Києва та Черкаської області. В останній чули вибух, після чого о 06:44 у всіх регіонах країни дали відбій. Нічного нальоту “шахедів” не було.