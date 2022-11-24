Поліція розшукала дівчинку, яка пішла з Чугуєва в Борову, за 100 км (оновлено)

Правоохоронці розшукали 10-річну мешканку селища Борова Харківської області Анастасію Прядко, яка збиралася піти пішки з міста Чугуїв до Борової.

Як повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції, 24 листопада до правоохоронців звернулася стурбована мешканка Чугуєва і розповіла, що зникла її племінниця.

“Заявниця розповіла, що між ними виник конфлікт через ігри в інтернеті, які негативно впливають на дитину. Тому жінка забрала телефон у дівчинки. Образившись, племінниця написала записку, що йде до селища Борова та втекла з дому”, – розповіли в поліції.

Дівчинку оголошували в розшук і знайшли менш ніж за дві години. Вона була вже в Боровій у родичів. Поліцейські повернули дитину і провели з нею профілактичну бесіду.