Поліція розшукала дівчинку, яка пішла з Чугуєва в Борову, за 100 км (оновлено)
Правоохоронці розшукали 10-річну мешканку селища Борова Харківської області Анастасію Прядко, яка збиралася піти пішки з міста Чугуїв до Борової.
Як повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції, 24 листопада до правоохоронців звернулася стурбована мешканка Чугуєва і розповіла, що зникла її племінниця.
“Заявниця розповіла, що між ними виник конфлікт через ігри в інтернеті, які негативно впливають на дитину. Тому жінка забрала телефон у дівчинки. Образившись, племінниця написала записку, що йде до селища Борова та втекла з дому”, – розповіли в поліції.
Дівчинку оголошували в розшук і знайшли менш ніж за дві години. Вона була вже в Боровій у родичів. Поліцейські повернули дитину і провели з нею профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 21:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали 10-річну мешканку селища Борова Харківської області Анастасію Прядко, яка збиралася піти пішки з міста Чугуїв до Борової. ".