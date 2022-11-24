Полиция разыскала девочку, которая пошла из Чугуева в Боровую (обновлено)

Правоохранители разыскали 10-летнюю жительницу поселка Боровая Харьковской области Анастасию Прядко, которая собиралась пойти пешком из города Чугуев в Боровую.

Как сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции, 24 ноября к правоохранителям обратилась обеспокоенная жительница Чугуева и рассказала, что пропала ее племянница.

«Заявительница рассказала, что между ними возник конфликт из-за игр в интернете, которые негативно влияют на ребенка. Поэтому женщина забрала телефон у девочки. Обидевшись, племянница написала записку, что идет в поселок Боровая и сбежала из дома», — рассказали в полиции.

Девочку объявляли в розыск и нашли менее чем за два часа. Она была уже в Боровой у родственников. Полицейские вернули девочку и провели с ней профилактическую беседу.