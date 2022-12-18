Сегодня 18 декабря: какой праздник и день в истории

18 декабря по церковному календарю – память преподобных Саввы Освященного, Кириона и Захарии. В мире – Международный день мигрантов. А еще в этот день был утвержден «план Барбаросса».

Праздники и памятные даты 18 декабря

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день мигрантов.

18 декабря в истории

18 декабря 1940 года была утверждена директива № 21, известная всем по кодовому названию плана нападения на СССР – «план Барбаросса». Свое название он получил от прозвища императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. Разрабатывали тайный документ полгода. «План Барбаросса» был оптимистично рассчитан на скорый и полный разгром советской Красной армии и захват территории СССР вплоть до линии Волга – Архангельск. Цели своим военным сформулировал сам Гитлер 22 июля 1940 года. Так, разгром СССР предполагал дальнейшее признание Великобританией гегемонии Третьего Рейха в Европе. Территорию СССР фюрер хотел «расчленить», в частности, создав Рейхкомиссариат Украина, федерацию Прибалтийских государств, Беларусь. А территорию Финляндии расширить до Белого моря. В дальнейшем аппетит Гитлера еще возрос, и он решил, что «откусить» часть территории недостаточно – нужно уничтожить СССР целиком, одним стремительным ударом. Немецкие полководцы планировали удовлетворить пожелания своего фюрера за счет глубокого и быстрого выдвижения танковых клиньев. Первой задачей было отбросить советские войска настолько далеко, чтобы они не имели возможности совершать налеты на территорию Германии. Далее – оттеснить противника к той самой линии А – А (Волга – Архангельск). Азиатский остаток территории СССР рассчитывали парализовать с помощью авиации. Впрочем, этот амбициозный план радикально разошелся с реальностью.

18 декабря 1991 года – независимость Украины признала Армения.

Церковный праздник 18 декабря

18 декабря христиане чтят память преподобных Саввы Освященного, Кириона, монаха, и сына его Захарии, египтян.

Преподобный Савва Освященный жил в V веке в Каппадокии. Его отец был военачальником. Отправляясь на службу в Александрию, отец оставил мальчика на воспитание своему брату. На восьмом году жизни Савва поступил в монастырь святой Флавианы. И как родители не уговаривали после Савву вернуться в мир и жениться, он отказывался. В 17 лет парень принял монашеский постриг. Был послушником в разных монастырях до 30 лет, имел дар чудотворения. После 30 лет закрылся в пещере и только в субботу покидал затвор и приходил в обитель, где участвовал в богослужении и ел. Через некоторое время преподобному позволили вовсе не оставлять затвора, и святой Савва трудился в пещере в течение пяти лет. Со временем Савва покинул обитель и поселился в отдельной пещере у обители преподобного Герасима Иорданского. Так появилась Большая Лавра. По указанию с небес монахи создали в пещере церковь. За свою жизнь преподобный Савва основал еще несколько обителей. Также он известен тем, что написал первый устав церковных служб – Иерусалимский, принятый всеми Палестинскими монастырями. Святой умер в 532 году.

Народные приметы

Преподобный Карион, оставив жену и двоих детей, поселился в одном из египетских скитов в IV веке. Когда в Египте наступил голод, жена Кариона принесла детей к скиту. Святой взял себе сына, а дочь отдал матери. Итак, сын Кариона Захария воспитывался в скиту с детства, и все знали, что он сын Кариона. Однако когда юноша вырос, монастырская братия начала роптать на эти родственные связи. Тогда отец и сын пошли в Фиваиду, но и там их преследовало недовольство монахов. Тогда святой Захария пошел к ядовитому озеру, погрузился по ноздри в воду и пробыл в ней час. Лицо и тело его покрылись струпьями, как у прокаженного, и даже отец едва узнал его. Но когда преподобный Захария причащался, истина о нем была открыта святому пресвитеру Исидору, и он сказал: «Чадо, в минувшее воскресенье ты причащался, как человек, а ныне как ангел». После смерти Кариона Захария стал подвизаться вместе с преподобным Моисеем Мурином, заявившим, что видел, как на Захарию сошел Святой Дух. Умер Захария в конце IV века и был похоронен в ските.

Белки ходят по земле – к оттепели, а если не спускаются с деревьев, то будет морозная погода.

Окна покрылись льдом – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 18 декабря

Не следует начинать никаких важных дел и ходить в гости.

Нельзя конфликтовать, ругаться и спорить с близкими.

Беременным в этот день нельзя мыть голову, иначе у ребенка будут проблемы с речью.