В Крыму у РФ могут быть системные сбои в работе систем ПВО – ISW об ударе ВСУ
14 сентября украинские войска нанесли удар по российской системе ПВО возле Евпатории, что позволяет предположить, что в оккупированном Крыму могут иметь место систематические тактические сбои в работе российских систем ПВО, пишет Институт изучения войны (ISW).
“На геолокационных кадрах, опубликованных 14 сентября, виден взрыв недалеко от Евпатории и клубы дыма в этом районе. Дополнительные кадры с геопривязкой показывают, что российские войска недавно разместили батарею С-400 недалеко от Евпатории и что взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута такая же система. Этот удар свидетельствует о том, что российские войска были не готовы к перехвату ракет с помощью этой системы или не смогли этого сделать”, — пишут аналитики.
Накануне в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ сообщили, что утром 14 сентября украинские воины нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов «земля-воздух» вблизи Евпатории.
Издание «Украинская правда» написало со ссылкой на источник в СБУ, что Служба и ВМС Украины провели «уникальную спецоперацию», в ходе которой под Евпаторией был уничтожен российский комплекс С-400 «Триумф». Сообщалось, что удар по радару и антеннам системы С-400 нанесли с помощью дронов, а по пусковым комплексам — двумя крылатыми ракетами «Нептун».
Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над Крымом, но не упомянуло о каких-либо украинских ракетных ударах.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 08:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 сентября украинские войска нанесли удар по российской системе ПВО возле Евпатории, что позволяет предположить, что в оккупированном Крыму могут иметь место систематические тактические сбои в работе российских систем ПВО, пишет Институт изучения войны (ISW).".