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У Криму у РФ можуть бути системні збої в роботі систем ППО – ISW про удар ЗСУ

Політика 08:02   15.09.2023
Олена Нагорна
У Криму у РФ можуть бути системні збої в роботі систем ППО – ISW про удар ЗСУ

14 вересня українські війська завдали удару по російській системі ППО біля Євпаторії, що дозволяє припустити, що в окупованому Криму можуть бути систематичні тактичні збої в роботі російських систем ППО, пише Інститут вивчення війни (ISW).

“На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 вересня, видно вибух недалеко від Євпаторії та клуби диму у цьому районі. Додаткові кадри з геоприв’язкою показують, що російські війська нещодавно розмістили батарею С-400 неподалік Євпаторії, й що вибух стався в тому ж місці, де в серпні 2022 року було розгорнуто таку саму систему. Цей удар свідчить про те, що російські війська не були готові до перехоплення ракет за допомогою цієї системи або не змогли цього зробити”, — пишуть аналітики.

Напередодні в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ повідомили, що вранці 14 вересня українські воїни завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів “земля-повітря” поблизу Євпаторії.

Видання «Українська правда» написало з посиланням на джерело в СБУ, що Служба та ВМС України провели «унікальну спецоперацію», під час якої під Євпаторією було знищено російський комплекс С-400 «Тріумф». Повідомлялося, що удару по радару та антенам системи С-400 завдали за допомогою дронів, а по пускових комплексах – двома крилатими ракетами «Нептун».

Міноборони РФ повідомило, що російські засоби ППО перехопили 11 українських безпілотників над Кримом, але не згадало про будь-які українські ракетні удари.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 08:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 вересня українські війська завдали удару по російській системі ППО біля Євпаторії, що дозволяє припустити, що в окупованому Криму можуть бути систематичні тактичні збої в роботі російських систем ППО, пише Інститут вивчення війни (ISW).".