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«Ми-8» и комплекс РЭБ «Поле» уничтожили на Купянско-Лиманском направлении

Происшествия 11:11   16.10.2023
Оксана Горун
«Ми-8» и комплекс РЭБ «Поле» уничтожили на Купянско-Лиманском направлении Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины заявили о ценном «улове» на Купянско-Лиманском направлении. Также начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона сообщил, какую технику под Купянском используют оккупанты.

Евлаш призвал жителей Украины не слушать реляции российских Z-военкоров, «поскольку они в большинстве своем работают на российскую пропаганду».

«На Лиманском и Купянском направлениях мы обороняемся, враг продолжает там свои наступательные действия. В частности, вчера вблизи Купянска было отбито 15 атак противника и уничтожен ряд вражеской техники. А именно: 23 образца вооружения и военной техники, среди которых восемь танков Т-72, восемь единиц боевой бронированной техники, в том числе четыре БМП-1, две БМП-2 и две МТБ. Также работаем по минометным расчетам. За вчера было нанесено огневое поражение по одному 82-миллиметровому и одному 120-миллиметровому миномету», — сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Удалось украинским защитникам уничтожить и особо ценные образцы вражеской техники. Отличилась 25-я отдельная воздушно-десантная бригада — десантники из ПЗРК сбили российский вертолет Ми-8. По словам Евлаша, вертолет «потерял бдительность» и залетел в зону поражения ПВО.

«Он был уничтожен полностью вместе с личным составом. Кроме этого, удалось ликвидировать станцию «Поле». Это станция радиоэлектронной борьбы и подавления спутниковой связи, а также — создания шумов и помех для передачи информации нашими войсками», — пояснил представитель ВСУ.

Основные усилия армия РФ по-прежнему акцентирует у Синьковки и Ивановки. За минувшие сутки там оккупанты произвели 15 штурмов. Атакуют подразделения  1-й танковой и 6-й армии РФ.

Евлаш отметил: техники у противника много. В частности, есть танки Т-72, иногда встречаются и Т-90 «Прорыв».

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«Вместе с тем мы видим и «затыкание дыр» — как мобилизованным личным составом, так и использованием таких моделей как БМП-1, и различных старых БТРов, и других образцов вооружения. У врага есть проблемы с новыми образцами, поскольку влияют также и санкции, и другие факторы, которые не дают, например, ему вовремя заменять стволы. Металлолом у врага есть, но мы знаем, как с этим работать», — подчеркнул Евлаш.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 11:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вооруженные силы Украины заявили о ценном «улове» на Купянско-Лиманском направлении. Также начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона сообщил, какую технику под Купянском используют оккупанты".