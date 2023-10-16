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“Мі-8” та комплекс РЕБ “Поле” знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Події 11:11   16.10.2023
Оксана Горун
“Мі-8” та комплекс РЕБ “Поле” знищили на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Збройні сили України заявили про цінний “улов” на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Також начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону повідомив, яку техніку під Куп’янськом використовують окупанти.

Євлаш закликав мешканців України не слухати реляції російських Z-воєнкорів, “оскільки вони здебільшого працюють на російську пропаганду”.

“На Лиманському та Куп’янському напрямках ми обороняємося, ворог продовжує там свої наступальні дії. Зокрема, вчора поблизу Куп’янська було відбито 15 атак противника та знищено ряд ворожої техніки, а саме: 23 зразки озброєння та військової техніки, серед яких вісім танків Т-72, вісім одиниць бойової броньованої техніки, у тому числі чотири БМП-1, ще дві БМП-2 та дві МТЛБ. Також працюємо по мінометних розрахунках. За вчора було нанесено вогневе ураження по одному 82-міліметровому та одному 120-міліметровому міномету”, – перелічив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Вдалося українським захисникам знищити й особливо цінні зразки ворожої техніки. Відзначилася 25-а окрема повітрянодесантна бригада – десантники з ПЗРК збили російський вертоліт Мі-8. За словами Євлаша, гелікоптер “втратив пильність” і залетів у зону враження ППО.

“Він був знищений цілком разом з особовим складом. Крім цього, вдалося ліквідувати станцію “Поле” – це станція радіоелектронної боротьби та придушення супутникового зв’язку та створення шумів і завад для передачі інформації нашими військами”, – пояснив представник ЗСУ.

Основні зусилля армія РФ, як і раніше, акцентує поблизу Синьківки та Іванівки. Минулої доби там окупанти провели 15 штурмів. Атакують підрозділи 1-ї танкової та 6-ї армії РФ.

Євлаш зазначив: техніки у противника багато. Зокрема, є танки Т-72, ​​іноді трапляються й Т-90 “Прорив”.

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Поряд із тим ми бачимо й “затикання дірок” – як і мобілізованим особовим складом, так і використанням таких моделей як БМП-1, та різних старих БТРів, та інших зразків озброєння. У ворога є проблеми з новими зразками, оскільки впливають також і санкції, й інші чинники, які не дають, наприклад, йому вчасно замінювати стволи. Металолом у ворога є, але ми знаємо, як із цим працювати“, – підкреслив Євлаш.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 11:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збройні сили України заявили про цінний “улов” на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Також начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону повідомив, яку техніку під Куп’янськом використовують окупанти".