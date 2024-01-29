В Харькове отметили 60-летние творческой деятельности знаменитой балерины
Впечатляющий сценический юбилей празднует в Харькове народная артистка Украины Светлана Колыванова-Попеску.
Знаменитая балерина, главный балетмейстер ХНАТОБа — 60 лет на сцене. О праздновании юбилея сообщила пресс-служба Харьковского облсовета. Там напомнили вехи творческого пути Светланы Колывановой-Попеску.
«Светлана Колыванова-Попеску после окончания в 1959 года с отличием Киевского хореографического училища начала свой творческий путь в оперных театрах Киева и Ташкента. С декабря 1963 года она стала ведущей солисткой балета Харьковского академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Вместе со своим постоянным партнером и мужем Теодором Попеску (1935-2008 гг.) быстро стала любимицей харьковской публики и успешно представляла украинскую балетную школу за границей – Канада (1967 г.), США (1973 г.), Канада и Бразилия (1974 г.), Польша (1975 г.), Италия (1977 г.) и др. В 1966 году на ІІІ международном конкурсе артистов балета в Варне Светлана Колыванова получила серебряную медаль и звание лауреата ІІ премии. В том же году она была награждена почетным званием заслуженной артистки Украины. С 1997 году Светлана Колыванова занимает должность главного балетмейстера (художественного руководителя балета) ГП «Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени М.В. Лысенко».
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С 60-летием творческой деятельности Светлану Колыванову-Попеску поздравило руководство Харьковского облсовета.
Ей передали часы с логотипом «Председатель Харьковского областного совета».
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- Категории: Культура, Харьков; Теги: балет, колыванова-попеску, праздник, свято, Харьковский облсовет, юбилей;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 13:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Впечатляющий сценический юбилей празднует в Харькове народная артистка Украины Светлана Колыванова-Попеску".