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У Харкові відзначили 60-річчя творчої діяльності знаменитої балерини

Культура 13:04   29.01.2024
Оксана Горун
У Харкові відзначили 60-річчя творчої діяльності знаменитої балерини Фото: пресслужба Харківської облради

Сценічний ювілей, що вражає, святкує у Харкові народна артистка України Світлана Коливанова-Попеску.

Знаменита балерина, головний балетмейстер ХНАТОБу – 60 років на сцені. Про відзначення ювілею повідомила пресслужба Харківської облради. Там нагадали віхи творчого шляху Світлани Коливанової-Попеску.

“Світлана Коливанова-Попеску після закінчення у 1959 році з відзнакою Київського хореографічного училища почала свій творчий шлях в оперних театрах Києва та Ташкента. З грудня 1963 року вона стала провідною солісткою балету Харківського академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка. Разом зі своїм постійним партнером та чоловіком Теодором Попеску (1935-2008 рр.) швидко стала улюбленицею харківської публіки та успішно представляла українську балетну школу за кордоном – Канада (1967 р.), США (1973 р.), Канада та Бразилія (1974 р.), Польща (1975 р.), Італія (1977 р.) та ін. У 1966 році на ІІІ міжнародному конкурсі артистів балету у Варні Світлана Коливанова отримала срібну медаль та звання лауреата ІІ премії. Того ж року вона була нагороджена почесним званням заслуженої артистки України. З 1997 року Світлана Коливанова обіймає посаду головного балетмейстера (художнього керівника балету) ДП “Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка”.

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З 60-річчям творчої діяльності Світлану Коливанову-Попеску привітало керівництво Харківської облради.

Коливанова та Грицьків у Харкові
Фото: пресслужба Харківської облради

Їй передали годинник із логотипом “Голова Харківської обласної ради”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 13:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сценічний ювілей, що вражає, святкує у Харкові народна артистка України Світлана Коливанова-Попеску".