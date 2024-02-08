Двое мужчин ранены из-за обстрелов Купянщины в Харьковской области (видео)

В результате вражеских обстрелов Купянщины получили телесные повреждения 88-летний и 41-летний мужчины, сообщила Харьковская областная прокуратура.

7 февраля около 22:00 россияне обстреляли Купянск. Был ранен 88-летний местный житель. Повреждены жилые дома.

Также вчера вечером враг нанес удары по селу Глушковка Куриловской ТГ. Травмирован 41-летний мужчина.

7 февраля около 23:00 россияне обстреляли село Подолы Куриловской ТГ. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Предварительно, по этим населенным пунктам Купянщины россияне били из артиллерии.