Двое мужчин ранены из-за обстрелов Купянщины в Харьковской области (видео)
В результате вражеских обстрелов Купянщины получили телесные повреждения 88-летний и 41-летний мужчины, сообщила Харьковская областная прокуратура.
7 февраля около 22:00 россияне обстреляли Купянск. Был ранен 88-летний местный житель. Повреждены жилые дома.
Также вчера вечером враг нанес удары по селу Глушковка Куриловской ТГ. Травмирован 41-летний мужчина.
7 февраля около 23:00 россияне обстреляли село Подолы Куриловской ТГ. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Предварительно, по этим населенным пунктам Купянщины россияне били из артиллерии.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, Купянщина, обстрел, россияне, село, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 16:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов Купянщины получили телесные повреждения 88-летний и 41-летний мужчины, сообщила Харьковская областная прокуратура.".