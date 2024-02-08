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На Харьковщине россияне ранили 87-летнего мужчину: данные об обстрелах

Происшествия 08:25   08.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине россияне ранили 87-летнего мужчину: данные об обстрелах Фото: пресс-служба ХОВА

Россияне в течение минувших суток били по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Вчера около 22:00 в результате артобстрела рашистами села Глушковка ранения получил 87-летний мужчина. Купянские полицейские задокументировали повреждения пяти жилых домов, автомобилей, зданий частного агропредприятия», — проинформировал Тимошко утром 8 февраля.

Также, по его данным, на село Ольховатка армия РФ скинула КАБ-250. Повреждено здание сельсовета, восемь частных домовладений, хозяйственные постройки и автомобили.

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На всех местах «прилетов» работали следователи полиции, криминалисты и взрывотехники.

Автор: Оксана Горун
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На Харьковщине россияне ранили 87-летнего мужчину: данные об обстрелах

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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 08:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне в течение минувших суток били по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко".