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На Харківщині росіяни поранили 87-річного чоловіка: дані про обстріли

Події 08:25   08.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині росіяни поранили 87-річного чоловіка: дані про обстріли

Росіяни протягом минулої доби били по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Учора близько 22:00 внаслідок артобстрілу рашистами села Глушківка поранення отримав 87-річний чоловік. Куп’янські поліцейські задокументували пошкодження п’яти житлових будинків, автомобілів, будівель приватного агропідприємства“, – поінформував Тимошко вранці 8 лютого.

Також, за його даними, на село Вільхуватка армія РФ скинула КАБ-250. Пошкоджено будівлю сільради, вісім приватних домоволодінь, господарські будівлі та автомобілі.

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На всіх місцях “прильотів” працювали слідчі поліції, криміналісти та вибухотехніки.

Автор: Оксана Горун
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На Харківщині росіяни поранили 87-річного чоловіка: дані про обстріли

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 08:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни протягом минулої доби били по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко".