На Харківщині росіяни поранили 87-річного чоловіка: дані про обстріли
Росіяни протягом минулої доби били по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
“Учора близько 22:00 внаслідок артобстрілу рашистами села Глушківка поранення отримав 87-річний чоловік. Куп’янські поліцейські задокументували пошкодження п’яти житлових будинків, автомобілів, будівель приватного агропідприємства“, – поінформував Тимошко вранці 8 лютого.
Також, за його даними, на село Вільхуватка армія РФ скинула КАБ-250. Пошкоджено будівлю сільради, вісім приватних домоволодінь, господарські будівлі та автомобілі.
Читайте також: ISW оцінив, навіщо росіяни перекинули “Росгвардію” до кордонів Харківщини
На всіх місцях “прильотів” працювали слідчі поліції, криміналісти та вибухотехніки.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, поліція, поранений, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині росіяни поранили 87-річного чоловіка: дані про обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни протягом минулої доби били по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко".