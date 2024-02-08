На Харківщині росіяни поранили 87-річного чоловіка: дані про обстріли

Росіяни протягом минулої доби били по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

“Учора близько 22:00 внаслідок артобстрілу рашистами села Глушківка поранення отримав 87-річний чоловік. Куп’янські поліцейські задокументували пошкодження п’яти житлових будинків, автомобілів, будівель приватного агропідприємства“, – поінформував Тимошко вранці 8 лютого.

Також, за його даними, на село Вільхуватка армія РФ скинула КАБ-250. Пошкоджено будівлю сільради, вісім приватних домоволодінь, господарські будівлі та автомобілі.

На всіх місцях “прильотів” працювали слідчі поліції, криміналісти та вибухотехніки.