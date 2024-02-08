Два чоловіки поранені через обстріли Куп’янщини в Харківській області (відео)
Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини отримали тілесні ушкодження 88-річний та 41-річний чоловіки, повідомила Харківська обласна прокуратура.
7 лютого близько 22:00 росіяни обстріляли Купʼянськ. Отримав поранення 88-річний місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки.
Також вчора ввечері ворог завдав ударів по селу Глушківка Курилівської ТГ. Травмований 41-річного чоловіка.
7 лютого близько 23:00 росіяни обстріляли село Подоли Курилівської ТГ. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.
Попередньо, по цим населених пунктах Купʼянщини росіяни гатили з артилерії.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: куп'янск, Купянщина, обстріл, росіяни, село, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 16:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини отримали тілесні ушкодження 88-річний та 41-річний чоловіки, повідомила Харківська обласна прокуратура.".