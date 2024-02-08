Live
  • Чт 08.02.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.59
  • EUR 40.5

Два чоловіки поранені через обстріли Куп’янщини в Харківській області (відео)

Події 16:49   08.02.2024
Оксана Якушко

Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини отримали тілесні ушкодження 88-річний та 41-річний чоловіки, повідомила Харківська обласна прокуратура.

7 лютого близько 22:00 росіяни обстріляли Купʼянськ. Отримав поранення 88-річний місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки.

Також вчора ввечері ворог завдав ударів по селу Глушківка Курилівської ТГ. Травмований 41-річного чоловіка.

7 лютого близько 23:00 росіяни обстріляли село Подоли Курилівської ТГ. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Попередньо, по цим населених пунктах Купʼянщини росіяни гатили з артилерії.

Читайте також: На Харківщині росіяни поранили 87-річного чоловіка: дані про обстріли

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харківщині дівчинка пішла до бабусі і загубилася, її шукали копи з собаками
На Харківщині дівчинка пішла до бабусі і загубилася, її шукали копи з собаками
08.02.2024, 17:16
Два чоловіки поранені через обстріли Куп’янщини в Харківській області (відео)
Два чоловіки поранені через обстріли Куп’янщини в Харківській області (відео)
08.02.2024, 16:49
Фронт руйнується. Українська піхота говорить про гостру нестачу солдатів – WP
Фронт руйнується. Українська піхота говорить про гостру нестачу солдатів – WP
08.02.2024, 15:55
У Харкові врятували пухнастого «працівника» вишу: кота дістали з вентиляції
У Харкові врятували пухнастого «працівника» вишу: кота дістали з вентиляції
08.02.2024, 15:58
Терехов повідомив, що з Харкова почали виїжджати небагато людей
Терехов повідомив, що з Харкова почали виїжджати небагато людей
08.02.2024, 15:25
Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини
Мобілізація та евакуація: що обговорювали на Раді оборони Харківщини
08.02.2024, 14:43

Новини за темою:

11:32
Понад 560 обстрілів та 8 ударів з авіації – ЗСУ про добу під Куп’янськом
20:59
Перед командуванням армії РФ виникла дилема – Машовець про бої на Харківщині
19:12
Доба на Харківщині знову минула без штурмів РФ, але з авіаударами – Генштаб
15:02
«Шторм-Z, Шторм-V, зеки» – ЗСУ про підрозділи, які тримає РФ під Куп’янськом
12:32
Це поповнення втрат – Шевцов про 40 тис. росіян і 500 танків під Куп’янськом

Ви читали новину: «Два чоловіки поранені через обстріли Куп’янщини в Харківській області (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 16:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини отримали тілесні ушкодження 88-річний та 41-річний чоловіки, повідомила Харківська обласна прокуратура.".