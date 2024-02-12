Ракетный удар ночью пришелся не только по Люботину: данные полиции

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил: ракетный удар вечером 11 февраля повредил не только инфраструктуру, но и частные дома.

«От вражеских обстрелов, вероятно С-300 (осмотр продолжается), пострадала инфраструктура Люботина. Повреждены частные домовладения, учебно-производственный комбинат, городская поликлиника, фитнес-клуб», — сообщил Тимошко

Также, по его данным, ночью С-300 ударили по Липецкой громаде.

«В селе Слобожанское произошел взрыв во дворе частного домовладения. Поврежден дом, сгорел частный автомобиль. В Липцах поврежден распределительный газопровод», — отметил начальник ГУНП.

Помимо ракет С-300 за прошедшие сутки россияне ударили по Харьковщине «Искандером».

«В поселке Боровая военные рф в результате ракетных обстрелов, вероятно «Искандер» (осмотр продолжается), повредили административные здания, хозяйственные помещения», — написал Тимошко.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о пусках врагом ракет. То, что оккупанты наносят удары — подтвердил и глава ХОВА Олег Синегубов. Позже он сообщил, что ракеты ударили по Люботину.