Ракетний удар вночі припав не тільки по Люботину: дані поліції

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив: ракетний удар увечері 11 лютого пошкодив не лише інфраструктуру, а й приватні будинки.

“Від ворожого обстрілу, ймовірно с300 (огляд триває), постраждала інфраструктура Люботина. Пошкоджені приватні домоволодіння, навчально-виробничий комбінат, міська поліклініка, фітнес-клуб”, – повідомив Тимошко.

Також, за його даними, вночі С-300 ударили по Липецькій громаді.

“У селі Слобожанське стався вибух у дворі приватного домоволодіння. Пошкоджено будинок, згорів приватний автомобіль. У Липцях пошкоджений розподільчий газопровід”, – зазначив начальник ГУНП.

Крім ракет С-300 минулої доби росіяни вдарили по Харківщині “Іскандером”.

“У селищі Борова військові рф внаслідок ракетного обстрілу, ймовірно “Іскандер” (огляд триває), пошкодили адміністративні будівлі, господарчі приміщення”, – написав Тимошко.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворогом ракет. Те, що окупанти завдають ударів, — підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов. Пізніше він повідомив, що ракети вдарили по Люботину.