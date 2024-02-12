Ракетний удар вночі припав не тільки по Люботину: дані поліції
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив: ракетний удар увечері 11 лютого пошкодив не лише інфраструктуру, а й приватні будинки.
“Від ворожого обстрілу, ймовірно с300 (огляд триває), постраждала інфраструктура Люботина. Пошкоджені приватні домоволодіння, навчально-виробничий комбінат, міська поліклініка, фітнес-клуб”, – повідомив Тимошко.
Також, за його даними, вночі С-300 ударили по Липецькій громаді.
“У селі Слобожанське стався вибух у дворі приватного домоволодіння. Пошкоджено будинок, згорів приватний автомобіль. У Липцях пошкоджений розподільчий газопровід”, – зазначив начальник ГУНП.
Крім ракет С-300 минулої доби росіяни вдарили по Харківщині “Іскандером”.
“У селищі Борова військові рф внаслідок ракетного обстрілу, ймовірно “Іскандер” (огляд триває), пошкодили адміністративні будівлі, господарчі приміщення”, – написав Тимошко.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски ворогом ракет. Те, що окупанти завдають ударів, — підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов. Пізніше він повідомив, що ракети вдарили по Люботину.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив: ракетний удар увечері 11 лютого пошкодив не лише інфраструктуру, а й приватні будинки".