В Харькове трамваи №3 и №8 на два дня изменят маршруты движения

Завтра, 14 февраля, трамваи №8 по ул. Морозова и пр. Байрона, на участке от ул. Мухачева до разворотного круга «Ул. Одесская» не будут ходить с 9:30 до 15:30, сообщили в мэрии.

Это связано с аварийным ремонтом трамвайного пути.

В это время трамваи будут курсировать так:

№8: разворотный круг «602-й м/р» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — разворотный круг «Ул. Мухачева».

Движение трамваев №3 по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», будет прекращено с 10:00 до 15:00 14 и 15 февраля из-за аварийного ремонта контактной сети.

В это время трамваи будут курсировать так:

№3: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рибасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Южный вокзал».

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