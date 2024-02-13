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У Харкові трамваї №3 та №8 на два дні змінять маршрути руху

Суспільство 16:58   13.02.2024
Оксана Якушко
У Харкові трамваї №3 та №8 на два дні змінять маршрути руху

Завтра, 14 лютого, трамваї №8 на вул. Морозова та пр. Байрона, на ділянці від вул. Мухачова до розворотного кола «Вул. Одеська» не ходитимуть з 9:30 до 15:30, повідомили у мерії.

Це пов’язано з аварійним ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «602-й м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».

Рух трамваїв №3 на вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине» буде припинений від 10:00 до 15:00 14 та 15 лютого через аварійний ремонт контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 16:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 14 лютого, трамваї №8 на вул. Морозова та пр. Байрона, на ділянці від вул. Мухачова до розворотного кола «Вул. Одеська» не ходитимуть з 9:30 до 15:30, повідомили у мерії.".