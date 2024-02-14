На Харьковщине начался паводок: спасали жителей двух сел
На Харьковщине спасатели ГСЧС оказывали помощь населению из-за потопа.
«Дважды за сутки спасатели оказывали помощь населению в преодолении паводковых явлений. Они с помощью мотопомп и техники откачивали талую воду из частных подворий. В с. Мартовое Чугуевского района работали бойцы 29-й части ГСЧС, а в с. Васищево Харьковского – пожарные местной пожарной команды», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным ГСЧС, в целом за сутки в области случилось три пожара (ни один не был вызван российским обстрелом), также один раз спасатели выезжали на место обстрела — в Волчанск, где россияне убили 61-летнюю женщину и ранили 50-летнюю.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, паводок;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 07:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине спасатели ГСЧС оказывали помощь населению из-за потопа".