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На Харьковщине начался паводок: спасали жителей двух сел

Происшествия 07:29   14.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине начался паводок: спасали жителей двух сел

На Харьковщине спасатели ГСЧС оказывали помощь населению из-за потопа.

«Дважды за сутки спасатели оказывали помощь населению в преодолении паводковых явлений. Они с помощью мотопомп и техники откачивали талую воду из частных подворий. В с. Мартовое Чугуевского района работали бойцы 29-й части ГСЧС, а в с. Васищево Харьковского – пожарные местной пожарной команды», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, в целом за сутки в области случилось три пожара (ни один не был вызван российским обстрелом), также один раз спасатели выезжали на место обстрела — в Волчанск, где россияне убили 61-летнюю женщину и ранили 50-летнюю.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 07:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине спасатели ГСЧС оказывали помощь населению из-за потопа".